Europa League

Sarri dovrà fare a meno diper l'importante gara d'andata tra Porto-Lazio ; a causa della febbre, secondo, la punta non sarà della partita e non partirà nemmeno per il Portogallo ma la speranza è di riaverlo a pieno regime domenica sera nella sfida contro l'Udinese in campionato. Con l'assenza del capitano biancoceleste Sarri dovrebbe utilizzare, in attacco,sulle corsie laterali sfruttando lo strepitoso momento di forma dell'ex Hellas Verona'. Nella conferenza stampa prevista alle 19, insieme all'allenatore ci sarà proprio Zaccagni.