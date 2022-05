Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia la finale di Europa League tra Eintracht Francoforte-Rangers: da una parte l'Eintracht che, caricato dalla spinta impressionante dei suoi tifosi, ha eliminato corazzate come il il Francoforte è 11esimo in Bundesliga con 42 punti e praticamente fuori da ogni obiettivo possibile, mentre i Rangers sono secondi in Scottish Premier League e anche in finale di coppa di Scozia. Sarà mercoledì 18 maggio alle ore 21 allo stadiodi Siviglia: da una parte l'Eintracht che, caricato dalla spinta impressionante dei suoi tifosi, ha eliminato corazzate come il Barcellona mentre, dall'altra parte, c'è il Rangers arrivato in finale con una storia particolare (fallimento nel 2012) ma capace di superare 3-1 il Lipsia dopo aver perso la gara d'andata per 1-0. Attualmente,incon 42 punti e praticamente fuori da ogni obiettivo possibile, mentreine anche in finale di coppa di Scozia.

PROBABILI FORMAZIONI

EINTRACHT (3-4-3): Trapp; Tuta, Touré, N'Dicka; Knauff, Sow, Rode, Kostić; Hauge, Borré, Kamada. All.Glasner

RANGERS (3-5-2): McGregor; Goldson, Lundstram, Bassey; Tavernier, Jack, Aribo, Kamara, Barisic; Wright, Kent. All.Van Bronckhorst

STATISTICHE

Le due squadre si sono affrontate nella semifinale di Coppa dei Campioni 1959/60: finì 6-1 per il Francoforte, con i gol di Stinka (29'), pareggio di Caldow (31') su rigore e poi i gol di Pfaff (51' e 55'), la doppietta di Lindner (73' e 84') e il sesto gol di Stein (86'). Al ritorno vittoria in trasferta sempre per il Francoforte, 3-6.

DOVE GUARDARLA IN TV

La finalissima in programma al 'Ramon Sanchez-Pizjuan' di Siviglia sarà trasmessa sia da DAZN, che da Sky Sport (canali 201 e 251). Diverse saranno ovviamente anche le opzioni per seguire in streaming la partita. Coloro che sono abbonati a DAZN basterà accedere al sito ufficiale della piattaforma, o in alternativa utilizzare l’apposita app compatibile con i sistemi Android e iOS. Gli abbonati Sky potranno invece, come di consueto, seguire la gara attraverso Sky Go e quindi utilizzando la sua app su dispositivi mobili o collegandosi al sito ufficiale.

