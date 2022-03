Il cammino del Barcellona prosegue. Come avevano già fatto contro il Napoli, i catalani si conquistano la qualificazione ai quarti di finale di Europa League lontano dal Camp Nou. Lo 0-0 dell'andata si tramuta in un 2-1 esterno che costa al Galatasaray, pur sospinto da un Ali Sami Yen infuocato, una dolorosa eliminazione. Eppure sono i turchi a passare per primi, con un gol a volo d'angelo di Marcão. Ma non è che un'illusione, perché ben presto la qualità superiore degli uomini di Xavi esce allo scoperto. E tra la fine del primo e l'inizio del secondo tempo arrivano i due gol che ribaltano completamente il discorso qualificazione: segna Pedri (un gol gioiello), raddoppia Aubameyang. E nel conto c'è anche una traversa colpita dallo stesso gabonese. Un doppio colpo al mento che spegne la foga turca. Dal Barça l'ennesimo segnale a tutte le concorrenti: l'Europa League ha da tempo la sua grande favorita.

Tabellino

Galatasaray-Barcellona 1-2 (primo tempo 1-1)

Galatasaray (4-2-3-1): Iñaki Peña; Boey, Nelsson, Marcão, van Aanholt (85' Bayram); Kutlu, Antalyali; Babel (74' Dervisoglu), Cicaldau (74' Morutan), Aktürkoglu; Gomis (63' Mohamed). All. Torrent

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Dest (56' Araujo), Eric Garcia, Piqué (82' Lenglet), Jordi Alba; F. de Jong (68' Gavi), Busquets, Pedri; Traoré (46' Dembélé), Aubameyang (82' Depay), Ferran Torres. All. Xavi

Arbitro: Daniele Orsato (Italia)

Gol: 28' Marcão (G), 37' Pedri (B), 49' Aubameyang (B)

Ammoniti: Busquets, Marcão, Eric Garcia, van Aanholt, Gavi, Jordi Alba, Bayram

Espulsi: nessuno

La cronaca in 10 momenti chiave

6' – Gomis protegge il pallone in area, calcia davanti a Ter Stegen ma trova un miracoloso salvataggio di Jordi Alba.

10' – Aubameyang lancia splendidamente de Jong, che si presenta davanti a Iñaki Peña ma col sinistro incrocia a un centimetro dal palo.

28' – GOL DEL GALATASARAY. Angolo di Cicaldau da destra, Marcão vola in tuffo e di testa lascia impietrito Ter Stegen. 1-0.

37' – GOL DEL BARCELLONA. Palla dentro di de Jong per Pedri, che con un paio di finte fa fuori altrettanti avversari e davanti a Iñaki Peña non sbaglia. 1-1.

45' – Centro lento e morbido di Traoré per Aubameyang, che con un colpo di testa a campanile supera Iñaki Peña trovando però la traversa.

49' – GOL DEL BARCELLONA. Iñaki Peña si salva come può su un paio di tentativi catalani, ma al terzo Aubameyang, servito perfettamente da de Jong, non può sbagliare da un passo. Rimonta completata.

Aubameyang esulta con Piqué, Galatasaray-Barcellona Credit Foto Getty Images

60' – Stupendo sinistro da lontano di van Aanholt, con palla che sfiora l'incrocio dei pali. Ter Stegen non ci sarebbe arrivato.

81' – Aktürkoglu trova incredibilmente una prateria sulla sinistra ed entra in area, ma davanti a Ter Stegen non trova Morutan sul secondo palo.

93' - Jordi Alba pesca bene in area Depay, ma l'olandese mastica il sinistro, ciabattando a lato e sprecando la palla dell'1-3.

Il migliore

Pedri. A tratti estrae dal cilindro giocate che riescono solo a lui. Il gol del pareggio, semplicemente, è un capolavoro.

Il peggiore

Gomis. Pronti-via e Jordi Alba gli mura il destro da due passi del possibile vantaggio. Poi scompare dalla partita.

Le altre partite delle 18.45

Bayer Leverkusen-ATALANTA 0-1 (and. 2-3)

Stella Rossa-Rangers 2-1 (and. 0-3)

Monaco-Braga 1-1 (and. 0-2)

Spartak Mosca-Lipsia non disputata

Passa anche l'Atalanta, che alla BayArena difende con le unghie e con i denti il 3-2 dell'andata e alla fine piazza pure il guizzo vincente: è Boga a firmare l'1-0 nel recupero . Niente rimonte per Monaco e Stella Rossa, costrette a un ritorno ad handicap dopo i ko di 7 giorni fa: il Braga strappa l'1-1 nel Principato, mentre è ininfluente la sconfitta per 2-1 dei Rangers a Belgrado. Alle 21 Lione-Porto (andata 1-0 per i francesi), Eintracht-Betis (2-1) e West Ham-Siviglia (0-1).

