Tornano le coppe europee e la Lazio di Maurizio Sarri si prepara all'esordio stagione in campo internazionale. La formazione biancoceleste inizia il cammino nel Girone E di Europa League all'Ali Sami Yen Spor Kompleksi di Istanbul contro il Galatasaray di Terim. Il Galatasaray si schiera con un 4-1-4-1. Tra i pali ci sarà il grande ex Fernando Muslera, alla Lazio dal 2007 al 2011. Fatih Terim punta su Kutlu davanti alla difesa e Digne in attacco. Maurizio Sarri potrebbe rilanciare dall'inizio Lazzari, in panchina a San Siro contro il Milan dopo l'infortunio contro lo Spezia. Confermati in mezzo Luiz Felipe e Acerbi, con Hysaj dall'altra parte.

Galatasaray-Lazio: probabili formazioni

Galatasaray (4-1-4-1): Muslera; Boey, Luyindama, Nelsson, van Aanholt; Kutlu; Yilmaz, Morutan, Cicaldau, Akturkoglu; Digne. All. Terim.

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Escalante, Luis Alberto; Zaccagni, Muriqi, Felipe Anderson. All. Sarri.

