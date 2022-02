Completato il quadro degli spareggi di Europa League: dopo le partite del pomeriggio , sono scese in campo altre sei squadre oltre a Napoli e Barcellona . Il Rangers di Glasgow elimina il Borussia Dortmund, il Betis ha la meglio sullo Zenit e il Braga batte lo Sheriff ai rigori. Queste, dunque, tutte le squadre qualificate dopo gli spareggi: Siviglia, Atalanta, Lipsia, Barcellona, Betis, Rangers, Porto e Sporting Braga.

RANGERS-BORUSSIA DORTMUND 2-2 (6-4)

Gol: 22' rig. Tavernier (R), 31' Bellingham (B), 42' Malen (B), 57' Tavernier (R)

Spettacolo vero a Glasgow: dopo il 4-2 dell'andata in trasferta, il Rangers raggiunge gli ottavi di finale di Europa League eliminando una delle favorite sulla carta, il Borussia Dortmund (orfano di Haaland). Decisiva la doppietta del terzino Tavernier, che apre il match su rigore e segna il pesante gol del 2-2: in mezzo una grande prova dei tedeschi, che ribaltano il risultato e sognano la rimonta. Ma gli scozzesi entrano bene in campo nella ripresa e rimettono a posto le cose: 2-2 finale.

Betis-Zenit Credit Foto Getty Images

BETIS SIVIGLIA-ZENIT 0-0 (3-2)

Lo Zenit va a un passo dai tempi supplementari, ma il direttore di gara annulla il gol di Chistyakov con l'on field review: fallo in attacco prima dello stacco decisivo. Amaro in bocca per i russi, che anche in avvio di ripresa si erano visti annullare un gol per fuorigioco. Festa grande per il Betis, che dopo il 3-2 dell'andata resiste e raggiunge gli ottavi di finale di Europa League: spagnoli pericolosi con un palo colpito in avvio di ripresa.

BRAGA-SHERIFF 5-2 d.c.r. (5-4)

Gol: 17' Medeiros (B), 43' Horta (B)

L'unica sfida degli spareggi che termina oltre il 90': dopo un ottimo primo tempo, il Braga pareggia i conti a seguito del 2-0 dell'andata per lo Sheriff. A segno Medeiros e Horta, nella ripresa sono i portoghesi ad avere le principali occasioni per chiudere la partita: pericolosi in particolare Horta e Ruiz. Nei supplementari la partita non regala emozioni anche per la stanchezza evidente delle due squadre: si va ai calci di rigore, che partono con gli errori di Dulanto, Bruno (cucchiaio) e Radeljic per lo Sheriff. Sembra fatta, ma Athanasiadis para due penalty e rimette in partita i suoi: decisivo per il Braga il gol di Francisco Moura.

