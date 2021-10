Calcio

Europa League, Koulibaly sull'episodio di razzismo: "Non ho dormito 2 notti"

EUROPA LEAGUE - Kalidou Koulibaly torna sull'episodio di razzismo vissuto a Firenze in una domanda in conferenza stampa prima di Napoli-Legia Varsavia: "Non ho dormito 2 notti, mi sono chiesto se avessi fatto qualcosa di male anch'io".

00:01:12, 2 ore fa