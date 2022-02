Sarà il Bayer Leverkusen dell'ex attaccante di Roma e Sampdoria Patrik Schick il prossimo avversario dell'Atalanta agli ottavi di finale di Europa League. Le Aspirine, allenate da mister Gerardo Seoane, navigano attualmente al terzo posto della Bundesliga a quota 41 punti e sono subentrate agli ottavi da testa di serie dopo il "turno di riposo" osservato per aver vinto il proprio raggruppamento (il gruppo G) con Betis (sorteggiato con un'altra tedesca, l'Eintracht Francoforte), Celtic e Ferencvaros. Shick è stato fin qui straripante: 20 reti in altrettante presenze in campionato. Zero gol, tuttavia, nelle tre partite di Europa League in cui è stato impiegato. Gara di andata a Bergamo giovedì 10 marzo e ritorno in Germania sette giorni più tardi.

Ad

Ottavi di finale di Europa League: gli accoppiamenti

Europa League Olympiakos-Atalanta 0-3, pagelle: Malinovskyi commovente 17 ORE FA

Rangers-Stella Rossa

Braga-Monaco

Porto-Lione

Atalanta -Bayer Leverkusen

-Bayer Leverkusen Siviglia-West Ham

Barcellona-Galatasaray

RB Lipsia-Spartak Mosca

Betis Siviglia-Eintracht Francoforte

Gasperini: "Malinovskyi? Doppietta meritata, dopo giornata complessa"

Serie A "Giudicate voi", Atalanta posta lo screen del gol di Malinovskyi 20/02/2022 A 16:15