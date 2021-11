GALATASARAY-LOKOMOTIV MOSCA 1-1

(43' Feghouli (G), 72' Kamano (L) )

Ad

Sofiane Feghouli Credit Foto Getty Images

Europa League Spalletti: "La gara si era incasinata, poi gran 2° tempo" 22 MINUTI FA

Nell'infernale catino di Istambul, la Lokomotiv Mosca strappa ai giallorossi un pareggio che fa felice la Lazio di Maurizio Sarri, che potrebbe volare a -1 dai turchi in caso di vittoria sul Marsiglia. Al vantaggio di Feghouli, arrivato al 43' su un grandissimo destro a giro dell'algerino, risponde al minuto 72' Kamano, dimenticato sul secondo palo dalla difesa di casa. Il finale della sfida è incandescente, con Muslera decisivo in più occasione e con un palo del subentrato Bayram.

LIONE-SPARTA PRAGA 3-0

(61', 63' Slimani (L), 93' Toko-Ekambi (L)

Slimani Credit Foto Getty Images

Il Lione domina lo Sparta e continua il suo cammino perfetto in questa Europa League con la quarta vittoria in altrettante giornate. Dopo un primo tempo piuttosto opaco i francesi sono bravi a sbloccarla con l'algerino Slimani, sontuoso nello scartare il portiere avversario su assist di Cherki. Passano 2' ed il centravanti raddoppia di testa da centro area, indirizzando un match poi chiuso al 93' dal subentrato Toko-Ekambi, letale nell'appoggiare in rete da due passi su cross del solito Cherki.

MONACO-PSV 0-0

Eran Zahavi Credit Foto Getty Images

Match senza particolari scossoni in quel di Montecarlo, con Monaco e PSV che pensano più a "non prenderle" che a pungere gli avversari. Nel complesso, meglio gli ospiti, più volte vicini al gol del vantaggio con l'israeliano Zahavi. Monegaschi apparsi affaticati e prevedibili, pericolosi solo con Tchouameni nella ripresa. Padroni di casa che restano dunque in testa al girone, a quota 8 e a +2 sulla Real Sociedad, fermata sull'1-1 dallo Sturm Graz.

GENK-WEST HAM 2-2

(4' Paintsil (G), 59', 82' Benrahma (W), 87' Soucek (W, Aut)

Tomas Soucek Credit Foto Getty Images

Match ricco di emozioni quello tra Genk e West Ham. Padroni di casa meritatamente in vantaggio con Paintsil al 4' e totalmente padroni del campo nei primi 45'. Nella ripresa, Moyes striglia i suoi e l'attaccante algerino Benrahma ribalta il match in 23' con una doppietta d'autore. Sembra tutto fatto per gli inglesi ma all'87', su un cross innocuo dalla sinistra, il capitano ceco Soucek è sfortunatissimo a deviare un pallone che termina beffardemente in porta. Ospiti che restano comunque primi nel girone, a +6 sui belgi.

Le altre sfide di giornata

BRONDBY-RANGERS 1-1

(45' Balogun (R, Aut), 71' Hagi (R)

OLYMPIAKOS-EINTRACHT 1-2

(12' El-Arabi (O), 17' Kamada (E), 91' Hauge (E) )

REAL SOCIEDAD-STURM GRAZ 1-1

(38' Jantscher (G), 53' Serloth (R) )

Spalletti e il padel: "Vi spiego perché piace a tutti"

Europa League Legia-Napoli 1-4, pagelle: Zielinski "core 'ngrato" UN' ORA FA