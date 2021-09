Torna l'Europa League e per la Lazio è già tempo di risposte. Dopo il successo nel derby contro la Roma, la formazione di Maurizio Sarri è chiamata a reagire anche in campo internazionale dopo il ko nella gara d'esordio a Istanbul contro il Galatasaray. I biancocelesti ospitano all'Olimpico la Lokomotiv Mosca. Proprio come all'esordio a Istanbul, l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri sta pensando a qualche cambio in vista della sfida dell'Olimpico. In porta torna Strakosha, mentre Lazzari si riprende la corsia destra, con Patric e Acerbi al centro e Hysaj a sinistra.

Lazio-Lokomotiv Mosca: probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Akpa-Akpro, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Muriqi, Raul Moro. All. Sarri

Lokomotiv Mosca (4-3-3): Guilherme; Jedvaj, Magkeev, Cerqueira, Tiknizyan; Kulikov, Barinov, Beka Beka; Zhemaletdinov, Smolov, Kamano. All. Nikolić

Lazio-Lokomotiv Mosca in Diretta TV e Live Streaming

Lazio-Lokomotiv Mosca si giocherà giovedì 30 settembre 2021, alle 21:00, allo Stadio Olimpico di Roma. La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport (252 del satellite), Sky Sport Uno (201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre) e in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre).

