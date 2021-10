Allarme rientrato in casa Lazio: nella sessione pomeridiana dell'allenamento odierno Luis Alberto è comparso in campo assieme ai compagni. Durante la seduta di preparazione per il match di giovedì contro il Marsiglia, lo spagnolo ha fornito segnali incoraggianti circa la sua condizione fisica: il fantasista biancoceleste non si era presentato nè ieri nè stamattina sul prato di Formello a causa di un problema al ginocchio. Smaltito il dolore, Luis Alberto ha ripreso la regolare seduta sotto la guida esperta di Maurizio Sarri.

I tifosi laziali possono tirare un sospiro di sollievo: c'era già chi sospettava un'assenza dovuta a un mal di pancia dello spagnolo, non schierato da Sarri nel big match di sabato contro l'Inter. Neutralizzato quest'altro brusìo di fondo, il gruppo di Sarri può concentrarsi a pieno regime verso la gara di giovedì alle 18:45 contro il Marsiglia.

All'Olimpico, i biancocelesti vorranno dare continuità alla vittoria per 2-0 maturata nello scorso turno contro il Lokomotiv Mosca. La compagine francese si trova un solo gradino più sotto rispetto alla squadra capitolina, a quota due punti dopo due gare disputate.

