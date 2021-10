Tornano le coppe europee e la Lazio di Maurizio Sarri si prepara al terzo appuntamento stagionale in campo internazionale. La formazione biancoceleste prosegue il cammino nel Girone E di Europa League ospitando l'Olympique Marsiglia all'OLimpico di Roma. Nella Lazio chance dal 1' per Lazzari, Basic e Zaccagni verso una maglia da titolare, davanti c'è Immobile.

Lazio-Marsiglia: probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Basic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

Marsiglia (4-2-3-1): Pau Lopez; Lirola, Alvaro, Saliba, Peres; Guendouzi, Gueye; Under, Harit, Gerson; Milik

Lazio-Marsiglia in Diretta TV e Live Streaming

Lazio-Marsiglia si giocherà giovedì 21 ottobre alle 18:45, allo stadio Olimpico di Roma, e sarà disponibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 201 del satellite), Sky Sport (numero 251 del satellite) e su TV8 (numero 8 del digitale terrestre) e in live streaming su NOW (il servizio di streaming live e on demand di Sky) e SkyGO.

