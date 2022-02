Atalanta-Olympiacos, match valido per l'andata degli spareggi di Europa League, è terminato con il punteggio di 2-1, frutto delle reti di Djimsiti (2) e Soares. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle dell'Atalanta

Juan MUSSO 6: nell'unico tiro verso la sua porta arriva il gol di Soares. Senza colpe.

Merih DEMIRAL 6,5: buona partita con la solita grinta e recuperi difensivi. Molto bene anche a difesa alta nel secondo tempo.

Rafael TOLOI 6: sfiora il gol nel primo tempo in mischia, guida senza sbavature la linea difensiva concedendo poco a Onyekuru.

Berat DJIMSITI 7,5: è l'eroe della serata, con una doppietta incredibile nel giro di due minuti. Ottima sostanza anche nel suo reparto difensivo.

Joakim MAEHLE 6: spinge molto sull'esterno senza trovare la giocata determinante sul fondo. (dal 87' Hans HATEBOER s.v.)

Marten DE ROON 6,5: chiude lui su tutte le ripartenze veloci della squadra greca. Tanta quantità. (dal 72’ Remo FREULER 6: entra per blindare il risultato, ci riesce.)

Matteo PESSINA 5,5: non interpreta bene la partita non riuscendo a dare fantasia al gioco. Gasperini non è soddisfatto e lo sostituisce all'intervallo. (dal 46’ Teun KOOPMEINERS 6,5: alterna giocate di qualità con alcuni errori di misura. Batte lui i corner da cui scaturiscono i gol della dea.

Giuseppe PEZZELLA 6: copre bene la fascia, spingendo soprattutto nel primo tempo. Giallo evitabile nel finale.

Mario PASALIC 6,5: pericoloso nel primo tempo con alcuni colpi di testa in inserimento. Nella ripresa, con l'uscita di Muriel, gioca da falso nueve e lo fa discretamente.

Ruslan MALINOVSKYI 6,5: sempre attivo, porta vivacità al gioco e ci prova in ogni situazione. Sempre sul pezzo. (dal 64’ MIHAILA 5: entra male in partita, tocca pochi palloni ed è l'unica nota stonata tra i bergamaschi.)

Luis MURIEL 5,5: chiuso nella morsa dei difensori non ha la possibilità di liberarsi negli spazi. Gioca in sofferenza nel finale di tempo per un problema al flessore che lo costringe al cambio. (dal 46’ Jeremie BOGA 6,5: il suo brio trascina i compagni ad un secondo tempo di assalto. Impegna Vaclik con un destro piazato dopo pochi minuti)

All. Gian Piero GASPERINI 6,5: buona prova della sua Atalanta. Nel primo tempo si fa sorpendere dalle ripartenze dell'Olympiakos, ma la reazione è subito buona. Nella ripresa alza il ritmo e si prende la vittoria, decisamente meritata.

Le pagelle dell'Olympiacos

Tomáš VACLÍK 6: chiamato all'intervento solo su Boga, mentre sui gol non poteva nulla.

Pape Abou CISSÉ 6,5: le palle alte in area sono tutte sue fino al gol di Djimsiti. Cede solo nel finale.

Kostas MANOLAS 5,5: la consuetà velocità sui recuperi, i gol arrivano da mischia in cui anche lui ha delle responsbilità.

Sokratis PAPASTATHOPOULOS 6: non commette errori, ma sulle palle aeree va in difficoltà in diverse occasioni

Kenny LALA 5,5: non è l'esterno visto a Strasburgo. Nel confronto con Pezzella ha poche volte la meglio.

Yann M'VILA 6: compiti di rottura per l'ex Inter, poco partecipe in fase di impostazione. (dal 85' BOUCHALAKIS s.v.)

Aguibou CAMARA 6: vertice basso del centrocampo, verticalizza quasi sempre alla ricerca di Onyekuru. Non sfrutta l'occasione del pari nel finale.

Oleg REABCIUK 5,5: bene sulla fascia contro Maehle. Pesa l'errore sulla corta respinta che genera il secondo gol di Djimsiti.

Giorgos MASOURAS 5,5: gioca a supporto degli attaccanti, poco ispirato negli ultimi metri. (dal 64' M.CAMARA s.v.)

Tiquinho SOARES 6: segna un gran gol ad inizio gara. Poi i suoi si chiudono dietro e non riceve palloni giocabili sparendo dal gioco. (dal 73' EL ARABI s.v.)

Henry ONYEKURU 5,5: freccia velocissima, fa male nel primo tempo in ripartenza. Non è un goleador e lo dimostra in chiusura di tempo sul regalo di Muriel non sfruttato. (dal 86' LOPES s.v.)

All. Pedro MARTINS 5,5: tiene il baricentro basso per ripartire a tutta velocità in contropiede. Nel primo tempo ci riesce, ma nel secondo la spinta atalantina è troppo forte e la squadra si schiaccia negli ultimi metri, subendo la rimonta.

