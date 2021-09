. Qui di seguito i voti dei giocatori protagonisti in campo. Galatasaray-Lazio , match della 1a giornata della fase a gironi di Europa League, andato in scena alla Turk Telekom Arena di Istanbul si è concluso col punteggio di 1-0. Decivo l'incredibile autogol di Strakosha nella ripresaQui di seguito i voti dei giocatori protagonisti in campo.

Classifiche e risultati

Europa League Pari tra Lokomotiv e Marsiglia, Betis batte Celtic UN' ORA FA

=== Le pagelle della Lazio ===

Thomas STRAKOSHA voto 4: errore madornale senza giustificazioni. Troppa sufficienza in quella presa alta che scatena l'autogol, non aveva pressioni di nessun uomo ed era un campanile abbastanza leggibile.

Elseid HYSAJ voto 5: Non spinge mai sulla sua fascia, davanti a Zaccagni con cui non forma una catena produttiva.

LUIZ FELIPE voto 5,5: salva nel primo tempo su una girata di Dervisoglu, qualche errore di troppo nella ripresa.

Francesco ACERBI voto 6: tiene bene la linea, a parte durante la fase di pressione massima del Galatasaray che schiaccia indietro la Lazio. Nessun errore particolare per lui.

Manuel LAZZARI voto 6: Parte forte con la solita velocità sulla corsia di destra che quasi costa un rosso a Muslera. Cala nel secondo tempo contro un rampante Van Aanholt

Lucas LEIVA voto 5,5: solito lavoro sporco, senza acuti. Soffre anche lui nella seconda frazione. (dal 83' CATALDI s.v.)

LUIS ALBERTO voto 5,5: cerca di illuminare il gioco della Lazio, ma gli riesce poco questa sera (dal 66' BASIC voto 5: se è entrato non si è visto per nulla)

Jean Daniel AKPA-AKPRO voto 5: fatica ai ritmi europei. La forza della mediana del Galatasaray lo sommerge. (dal 54' MILINKOVIC SAVIC voto 5: sbaglia la palla gol del pareggio davanti a Muslera con un pallonetto sbagliato)

Mattia ZACCAGNI voto 5: anonimo, pochissimi spunti. Rimane lontano dal gioco e il suo apporto nel complesso è insufficiente.

Ciro Immobile contro il Galatasaray Credit Foto Getty Images

Ciro IMMOBILE voto 5,5: protesta per un paio di presunti interventi fallosi in area. Si muove molto sul fronte offensivo, senza avere l'occasione buona per la conclusione (dal 54' MURIQI voto 5,5: lavora di sponda, ma negli ultimi metri non è pericoloso)

FELIPE ANDERSON voto 5: avulso dal gioco. Deve ancora entrare nei meccanismi di questa Lazio ancora in costruzione. (dal 64' PEDRO voto 6,5: porta vivacità in campo, l'unico che ci prova davvero a pareggiare la partita)

Maurizio SARRI voto 5: non si vede ancora la sua mano su questa Lazio. Poco gioco e per lo più di ripartenza. Il Galatasaray pressa alto e merita questa vittoria, per il tecnico dei biancocelesti c'è ancora parecchio da lavorare dopo queste ultime due sconfitte.

=== Le pagelle del Galatasaray ===

MUSLERA 6,5, YEDLIN 5,5, NELSSON 6, MARCAO 6, VAN AANHOLT 6,5, BERKAN KUTLU 6,5, TAYLAN 6, CICALDAU 7, MORUTAN 6,5, KEREM AKTÜRKOĞLU 6,5, HALIL 5,5.

Kean: "Io dopo CR7? Nessun peso. La Juve è la scelta giusta"

Europa League Sarri: "La Lazio ha ancora problemi di tempi e distanze" 2 ORE FA