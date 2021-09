Lazio-Lokomotiv Mosca, match della seconda giornata dei gironi di Europa League 2021-2022 andato in scena allo stadio Olimpico di Roma, si è concluso col punteggio di 2-0 . Gara arbitrata dall'inglese Craig Pawson. A segno nel primo tempo Basic e Patric, mentre nella ripresa Pedro ha colpito una traversa. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle della Lazio

Thomas STRAKOSHA 6,5 - Questa volta non combina disastri come a Istanbul. Anzi, nelle uniche due occasioni in cui deve lavorare risponde presente.

Manuel LAZZARI 7 - Prestazione maiuscola. Quando parte, sulla corsa o palla al piede, non lo ferma nessuno. Trova spazi davanti a sé e li sfrutta, tra una sfrecciata e un cross.

PATRIC 7 - In difesa rischia poco e quando si spinge in avanti va vicino al gol. Alla fine, seppur in maniera abbastanza fortunosa, lo trova.

Francesco ACERBI 6,5 - Solido. Lascia passare pochissimo ed è attento quando viene chiamato in causa.

Elseid HYSAJ 6,5 - Diversamente da Lazzari, bada più che altro a coprire la propria zona di campo. Provvidenziale, nel primo tempo, un suo anticipo su Smolov a un passo dalla porta.

Luis ALBERTO 7 - Re degli assist. Un paio di compagni non li sfruttano, Patric sì. Quando accende il piede destro, non ce n'è per nessuno (dal 60' Sergej MILINKOVIC-SAVIC 6,5 - Fa valere fisico e qualità contro un avversario sottomesso. Anche se esagera e sbaglia un gol clamoroso davanti al portiere)

Danilo CATALDI 6 - Ordinaria amministrazione, con qualche affanno in ripiegamento. Sarri decide di toglierlo, in quanto già ammonito (dal 60' Lucas LEIVA 6 - Entra a risultato acquisito e si limita a gestire)

Toma BASIC 7 - Promosso. Trova il suo primo gol in Italia con un inserimento "alla Milinkovic-Savic" e si dimostra utile anche in fase di copertura.

Felipe ANDERSON 7,5 - In coppia con Lazzari ara la fascia destra della Lazio. Semplicemente imprendibile. Meriterebbe pure il gol, che non arriva per dettagli.

Ciro IMMOBILE 6 - Sfiora il gol in un paio di opportunità, poi deve alzare bandiera bianca per un guaio muscolare (dal 41' Vedat MURIQI 5,5 - La piccola nota stonata della Lazio. Non è in fiducia e si nota)

PEDRO 7,5 - Partitone. Dopo il derby, incanta anche in Europa League. Non segna, ma si conferma in formissima: colpisce una traversa, sforna iniziative e assist al bacio, tra cui quello per l'1-0 di Basic.

All. Maurizio SARRI 7 - Schiera parecchi titolari, dimostrando di voler rialzarsi anche in Europa. E con qualità e bel gioco la porta a casa.

Basic esulta con i compagni per il gol in Lazio-Lokomotiv Mosca - Europa League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Le pagelle della Lokomotiv Mosca

Guilherme 5,5; Zhivoglyadov 5,5, Barinov 5,5, Pablo 5,5, Rybchinskii 5; Zhemaletdinov 6 (82' Lisakovich s.v.), Maradishvili 5 (72' Kerk s.v.), Kulikov 5, Beka Beka 5; Anjorin 6 (82' Petrov s.v.), Smolov 5,5. All. Nikolic 5

