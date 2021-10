Lazio-Marsiglia, match della terza giornata dei gironi di Europa League 2021-2022 andato in scena allo stadio Olimpico di Roma, si è concluso col punteggio di 0-0 . Gara arbitrata dal tedesco Deniz Aytekin. Il più pericoloso è stato Immobile, che si è visto annullare un gol per fuorigioco e poi ha colpito l'incrocio dei pali. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle della Lazio

Thomas STRAKOSHA 6,5 - Scaccia il fantasma della topica di Istanbul con un paio di ottimi interventi su Under.

Manuel LAZZARI 6 - Piuttosto bloccato, ma qualche volta trova il modo di affondare. Dietro deve vedersela con Lirola e poi con Under, con un erroraccio che quasi manda a segno Payet.

Luiz FELIPE 6 - Non bene in un paio di disimpegni che rischiano di costare carissimo, ma in qualche modo rimedia. Vicino al gol nel primo tempo.

Francesco ACERBI 6 - Sicuro. Nonostante un Marsiglia spesso presente dalle sue parti, non sbaglia.

Adam MARUSIC 5,5 - Under gli fa venire il mal di testa con i suoi guizzi e le sue finte. Meglio nel finale, quando il turco si sposta a sinistra e gli permette di sganciarsi in un paio di occasioni.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 5,5 - Tenta di alzare la qualità, ma il contesto generale non lo favorisce. Sarri lo toglie all'inizio della ripresa (dal 57' Jean-Daniel AKPA-AKPRO 6 - Forza fresca. Un bel colpo di tacco per presentarsi, vivacità e cross sulla destra)

Milinkovic-Savic in Lazio-Marsiglia Credit Foto Getty Images

Danilo CATALDI 6,5 - Il migliore della Lazio. Pericoloso su calcio piazzato, preciso quando lancia Immobile di prima intenzione. Per sua sfortuna, il centravanti non ne approfitta (dal 77' Lucas LEIVA s.v.)

Toma BASIC 5,5 - Piuttosto in ombra. Si mette in mostra con un bel pallone per la sovrapposizione di Zaccagni, ma per il resto non brilla (dal 57' Luis ALBERTO 6,5 - Porta maggiore qualità e un paio di imbucate delle sue. Su una di queste Immobile segna, ma è in offside)

Felipe ANDERSON 6 - Uno dei pochi a dare una sensazione di pericolosità quando prende palla. Stupendo un taglio filtrante per Lazzari a inizio secondo tempo (dal 57' PEDRO 6 - Pericolosissimo nel finale, ma l'ex compagno alla Roma Pau Lopez gli dice di no)

Ciro IMMOBILE 5,5 - Finisce in fuorigioco un'infinità di volte, ma non sono poche nemmeno le palle gol a disposizione: un gol annullato, un incrocio dei pali, uno spreco davanti a Pau Lopez.

La disperazione di Ciro Immobile, Lazio-Olympique Marsiglia, Getty Images Credit Foto Getty Images

Mattia ZACCAGNI 5,5 - Chance non sfruttata. Sbaglia parecchio e si rende poco pericoloso. L'unico guizzo vero è un destro da fuori respinto da Pau Lopez (dal 77' Raul MORO 6 - Bella personalità, anche se nel finale si mangia l'1-0)

All. Maurizio SARRI 5,5 - Vuole vincerla, gestisce i cambi in questo senso, ma evidentemente non è serata.

Le pagelle del Marsiglia

Pau Lopez 7; Rongier 6,5 (85' Balerdi s.v.), Saliba 6, Caleta-Car 6, Luan Peres 5,5; Kamara 6, Guendouzi 6 (74' Gueye s.v.); Lirola 6 (61' Dieng 5,5), Payet 6,5, Under 6,5; Milik 6 (74' Gerson s.v.). All. Sampaoli 6

