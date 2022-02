Lazio-Porto, match valido per i playoff di Europa League, è terminato sul punteggio di 2-2, frutto delle reti di Immobile, Taremi, Uribe e Cataldi. La gara è stata arbitrata dal tedesco Aytekin. Con questo risultato i biancocelesti abbandonano il percorso europeo, mentre i portoghesi accedono agli ottavi di finale.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle della Lazio

STRAKOSHA 7 - Tre grandi parate, decisive, a tenere a galla i suoi nel momento più difficile.

MARUSIC 5 - Sempre rivedibile nel tenere la linea, viene sovrastato dagli attaccanti del Porto nel momento di difficoltà del secondo tempo.

LUIZ FELIPE 5,5 - Parta bene, annullando Toni Martinez. Dimostra però tante, troppe difficoltà a tenere la linea. Cola a picco assieme ai compagni di reparto quando la squadra si abbassa.

PATRIC 5,5 - Non la sua prova peggiore, ma la coppia con Luiz Felipe convince poco. Sul gol din Uribe gioca alle belle statuine.

RADU 5,5 - Otavio lo impensierisce un bel po', complice anche un giallo rimediato in avvio di gara. Non regala sicurezza con continuità.

Dal 54' HYSAJ 4,5 - Ingresso sciagurato. Da un suo rinvio sbagliato nasce il raddoppio di Uribe: "ciliegina" di una torta fatta di errori e ingenuità.

MILINKOVIC-SAVIC 6 - Gioca tantissimi palloni, mettendo grinta e qualità. L'ingenuità sul rigore, però, è molto pesante e ne abbassa la valutazione.

LEIVA 5,5 - Duello d'altri tempo contro i muscoli del centrocampo del Porto, da cui non sempre esce esattamente vincitore. Da uno con il suo pedigree in queste serate ci si aspetta un po' di più.

Dal 54' CATALDI 6,5 - Meglio di Leiva in tutto, il gol nel recupero premio a un impatto convincente.

LUIS ALBERTO 6,5 - Sale in cattedra nel finale come gli artisti di grande qualità: si prende la scena e prova a trascinare la Lazio a una meritata rimonta, ma lo fermano il palo e la sfortuna.

FELIPE ANDERSON 7 - Partidazo del brasiliano, moto perpetuo sulla destra. Disegna giocate sempre pericolose, rischiando e spesso venendo ripagato. Quando sta bene è un fattore chiave per questa Lazio.

IMMOBILE 7 - Fate 20, fate miglior bomber della storia europea della Lazio con Simone Inzaghi. E' come la stella polare: quando non sai dove andare, alza gli occhi e lui ti detterà la via.

PEDRO 5,5 - Non stava bene e si è visto. Ci ha provato finchè ne ha avuto, poi si sono scaricate le pile: encomiabile per aver provato ad esserci, ma la sua partita non ha spostato granché.

Dal 71' RAUL MORO 6 - Un'occasione ghiotta e un buon impatto: in una squadra senza alternative può avere minuti interessanti.

All. SARRI 6 - Il suo lavoro comincia a dare qualche frutto, oggi la Lazio non meritava affatto l'eliminazione. Sono ancora troppi, però, i momenti di calo drastico durante le partite. Non aiutato da una panchina inesistente.

Le pagelle del Porto

DIOGO COSTA 6,5 - Non si sporca i guanti fino al convulso finale di partita. Su Immobile ci mette la faccia, in tutti i sensi.

BRUNO COSTA 6 - Il più ordinato e costante della retroguardia portoghese: strappa la sufficienza, pur senza brillare.

MBEMBA 5,5 - Statuario a contrasto, ma serve a poco contro i piccoletti biancocelesti. Lento e poco mobile, regge con fatica.

PEPE 5 - Suonato come una grancassa dagli attaccanti biancocelesti. Prova con l'esperienza ad arrivare dove fisico ed età non reggono, ma il giochino non funziona quasi più ormai.

ZAIDU 5,5 - A destra sia Immobile che Felipe Anderson macinano chilometri da lui non presidiati. Senso tattico rivedibile, offensivamente si vede un po' di più nella ripresa.

VITINHA 6,5 - Innamorato della bola, la mette spesso in cassaforte abbassando i ritmi: utilissimo se il tuo piano è non prenderle.

Dal 79' GRUJIC 5,5 - Meno sicuro, meno ordinato.

OTAVIO 6 - Radu prova ad estrometterlo subito con un fallaccio, lui resiste e gioca una discreta gara, pur senza guizzi.

URIBE 7 - Gara di sacrificio e sostanza, impreziosita dal gol qualificazione.

TAREMI 7 - Decisivo con un gol e un assist: Guida i suoi nei rari momenti in cui il Porto sceglie di proporre e non di resistere

Dal 79' EVANILSON 5,5 - Non ne vede una, non crea nulla di rilevante.

TONI MARTINEZ 5 - Invisibile, batte un colpo solo a inizio ripresa con una grande palla che Pepè spreca. All'andata l'aveva decisa, oggi a malapena ci si è accorti di lui.

Dal 56' GALENO 6,5 - Il suo ingresso regala brio e vivacità all'attacco del Porto. Sfiora il gol in un paio di occasioni.

PEPE' 5,5 - Si mangia un gol fatto a inizio ripresa. In generale pochi sprazzi,

Dal 70' JOAO MARIO 5,5 - Non impone la propria qualità sul gioco della squadra.

All. CONCEICAO 5,5 - Passa il turno, è quello che conta. Ma questo Porto non regala sensazioni sfavillanti: tanta rottura, gioco addormentato, ritmi blandi. Per avere un futuro in queste competizioni servono idee che questa squadra dimostra di non avere.

