Olympiakos-Atalanta, match valido per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, è terminato sul punteggio di 0-3, frutto delle reti di Maehle e della doppietta di Malinovskyi. Con questo risultato i nerazzurri accedono agli ottavi di finale della competizione.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Ad

Le pagelle dell'Atalanta

Europa League Malinovskyi e la Dea conquistano il Pireo. Nerazzurri agli ottavi 3 ORE FA

Juan MUSSO 6: Non è praticamente mai chiamato in causa dalle offensive dei greci. Inoperoso.

Merih DEMIRAL 7: Al centro della propria difesa ingaggia un duello rusticano con Tiquinho, aggredendolo ed anticipandolo con ferocia su ogni zolla di campo. Altra prestazione sontuosa dopo il capolavoro dell'andata.

Rafael TOLOI 6,5 : Attentissimo dietro, dove rischia poco e cerca di guidare i propri compagni di reparto. Pericolosissimo anche quando si sgancia in avanti in fase di possesso.

Berat DJIMSITI 6 : Riesce a limitare senza troppi patemi il velocissimo Camara, anticipandolo con continuità. (dal 90' Giorgio CITTADINI, SV)

Joakim MAEHLE 7 : Si divora una grandissima occasione nei primissimi minuti di gioco, rifacendosi con il gol che sblocca la sfida del Pireo. Vince a mani basse il duello con il disattento Lala. (dall'85' Giuseppe PEZZELLA, SV)

Hans HATEBOER 6,5 : Sfrutta la sua fisicità per mettere in costante difficoltà Realbciuk. Molto propositivo nel primo tempo.

Marten DE ROON 6,5:.Solito gran lavoro in fase di copertura. Si intende a meraviglia con Freuler, schermando di volta in volta uno dei due trequartisti ospiti.

Joakim Maehle (Atalanta-Olympiacos) Credit Foto Getty Images

Remo FREULER 6,5 : Detta tempi e geometrie in mezzo al campo, scandendo e gestendo la manovra dei suoi. Grande equilibratore.

Matteo PESSINA 6,5: Mette grande impegno nel primo tempo, svariando sul fronte offensivo bergamasco e cercando di non dare punti di riferimento alla difesa. Nella ripresa gran lavoro in copertura su M'Vila. (dal 46’ Teun KOOPMEINERS 6,5: Si piazza alle spalle dalle punte, riuscendo con la propria qualità a regalare ottime imbucate per Boga e Malinovskyi.)

Mario PASALIC 5,5: Il meno positivo del terzetto offensivo nerazzurro. Si vede poco sul centro sinistra, non riuscendo a garantire appoggi interessanti ai centrocampisti bergamaschi. (dal 56’ Jeremie BOGA 6,5: Grande impatto sul match, con la sua rapidità riesce spesso e volentieri a mettere nei guai Manolas.)

Atalanta-Olympiacos, Europa League Credit Foto Getty Images

Ruslan MALINOVSKYI 8: In un giorno drammatico per il suo popolo e per la sua Ucraina, decide la sfida con una doppietta lampo a 20' dalla fine. Due mancini violentissimi dei suoi, insaccatisi in entrambi gli incroci dei pali, ed una dedica ancora più importante contro la guerra nella sua terra natale. (dall'85 Valentin MIHAILA, SV)

All. Gian Piero GASPERINI 7: Capolavoro tattico di mister Gasp che imbriglia l'Olympiakos nel primo tempo e lo annienta nella seconda frazione con i cambi di Koopmeiners e Boga. Questa Dea vuole ancora sognare.

Le pagelle dell'Olympiakos

OLYMPIACOS (3-4-2-1): Vaclik 6,5; Manolas 6, Papastathopoulos 5, Cissé 5.5 (dal 46' Masouras); Lala 5 (dal 70' El Harabi), M. Camara 6 , A. Camara 5.5, M'Vila 5.5 (dal 70' Vrousal 5.5), Reabciuk 5; Soares 5 (dal 74' Fadigà 6), Onyekuru 5.5 (dal 63' Valbuena 5.5). All. Pedro Martins 5

Spalletti: "Var a chiamata? Servirebbe nuova figura nello staff"

Europa League Gasperini: "Malinovskyi? Il calcio può rendere tutti più vicini" 21 MINUTI FA