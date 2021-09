Ancora una volta, l'Inghilterra è dolce per i colori italiani. L'esordio del Napoli nei gironi di Europa League si risolve con pareggio che sa tanto di vittoria. Perché fino a poco più di 20 minuti dalla fine la formazione di Spalletti si trova nell'abisso, in doppio svantaggio, apparentemente impossibilitata a rialzare la testa. E invece conquista un 2-2 prezioso per il morale e, naturalmente, per la classifica del raggruppamento. Con un protagonista assoluto: Victor Osimhen. In uno stato di grazia, è il centravanti nigeriano a timbrare la doppietta del rinascimento azzurro dopo la rete di Perez nel primo tempo, quella annullata a Daka nella ripresa e il raddoppio di Barnes. È un punto meritato, meritatissimo. Perché il Napoli attacca per quasi tutta la partita, crea tanto e spreca altrettanto. E alla fine gioisce giustamente, confermando le buone sensazioni lasciate da un inizio di campionato a punteggio pieno. A comandare il girone C è così il Legia Varsavia, che all'esordio ha espugnato il campo dello Spartak Mosca. Proprio i russi, al Maradona, saranno i prossimi avversari del Napoli.

Tabellino

Leicester-Napoli 2-2 (primo tempo 1-0)

Leicester (4-4-2): Schmeichel; Castagne, Evans (46' Soyuncu), Vestergaard, Bertrand; Perez (46' Tielemans), Ndidi, Soumaré (78' Maddison), Barnes; Iheanacho (89' Vardy), Daka (71' Lookman). All. Rodgers

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Malcuit (84' Juan Jesus), Rrahmani, Koulibaly, Di Lorenzo; Fabian Ruiz, Anguissa (84' Petagna); Lozano (64' Politano), Zielinski (64' Elmas), Insigne (74' Ounas); Osimhen. All. Spalletti

Arbitro: Tiago Martins (Portogallo)

Gol: 9' Perez (L), 64' Barnes (L), 69' Osimhen (N), 87' Osimhen (N)

Ammoniti: Ndidi, Soumaré, Di Lorenzo, Vestergaard, Soyuncu, Rrahmani

Espulsi: Ndidi al 93'

La cronaca in 11 momenti chiave

6' – Flipper incredibile nell'area del Napoli, Barnes calcia da un passo, ma Ospina fa rimpallare miracolosamente la palla in angolo.

9' – GOL DEL LEICESTER. Cross da sinistra di Barnes per Ayoze Perez, che sul secondo palo arriva di gran carriera e col destro al volo non sbaglia. Napoli sotto.

37' – Lo scatenato Osimhen sfonda in area e tocca dentro per Zielinski, che da un passo viene stoppato da Castagne e da Schmeichel. Incredibile palla gol per il Napoli.

40' – Insigne ha la palla buona sul destro in area, calcia ma per pochissimo non trova la porta di Schmeichel.

45' – Lozano incorna da pochi metri, Schmeichel respinge con un gran riflesso e poi si ripete bloccando su una rasoiata mancina di Fabian Ruiz.

61' – Daka riceve in area da Tielemans e fa partire una rasoiata che non lascia scampo a Ospina: il gol viene prima convalidato e poi, dopo una revisione VAR, annullato per leggero fuorigioco.

64' – GOL DEL LEICESTER. Barnes viene lanciato in velocità da Iheanacho e con un sinistro incrociato batte Ospina. Questa volta è tutto buono. 2-0.

69' – GOL DEL NAPOLI. Splendida azione Insigne-Fabian Ruiz, Osimhen si libera in area e con un lob perfetto batte Schmeichel. Gara riaperta.

80' – Destro a giro da posizione defilata di Elmas e respinta con i pugni di Schmeichel. Napoli vicino al pareggio.

87' – GOL DEL NAPOLI. Cross di Politano e colpo di testa vincente di Osimhen, che firma la propria doppietta e regala il pareggio al Napoli. 2-2.

93' – Espulso Ndidi, che si prende il secondo giallo dopo una trattenuta su Ounas. Il Napoli chiude in superiorità numerica

La statistica chiave

2 metri e 52: è l'altezza che, come rivela 'Sky', Victor Osimhen ha raggiunto per incornare alle spalle di Schmeichel la palla del 2-2.

Il migliore

Osimhen. Devastante. Un trascinatore. Sin dai primi minuti dà la netta sensazione di prendere per mano il Napoli. E con la sua doppietta consente a Spalletti di gioire per un punto d'oro.

Il peggiore

Lozano. Delusione totale. Combina poco, sbaglia tanto, non è un fattore come vorrebbe Spalletti. In una parola: bocciato.

Le pagelle

Spalletti: "Siamo nella situazione ottimale che abbiamo sempre sognato"

