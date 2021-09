Archiviato il terzo successo in tre gare in Serie A maturato al "Diego Armando Maradona", il Napoli di Luciano Spalletti vola in Inghilterra per il primo turno del Gruppo C di Europa League, la sfida contro il Leicester. Rodgers schiera un 4-2-3-1 classico, con Schmeichel in porta, l'ex Atalanta Castagne, Soyuncu, Vestergaard e Bertrand in difesa. Il Napoli dovrà fare i conti con alcuni acciacchi e con le condizioni di Lorenzo Insigne, uscito anzitempo dal terreno di gioco. In porta andrà Ospina, protetto da Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. In avanti Osimhen supportato da Politano, Zielinski e Lozano.

Leicester-Napoli: probabili formazioni

Leicester (4-2-3-1): Schmeichel; Castagne, Soyuncu, Vestergaard, Bertrand; Tielemans, Ndidi; Albrighton, Maddison, Barnes; Vardy. All. Rodgers.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Lozano; Osimhen. All. Spalletti.

