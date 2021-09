Archiviato il terzo successo in tre gare in Serie A maturato al "Diego Armando Maradona", il Napoli di Luciano Spalletti vola in Inghilterra per il primo turno del Gruppo C di Europa League, la sfida contro il Leicester. Rodgers schiera un 4-2-3-1 classico, con Schmeichel in porta, l'ex Atalanta Castagne, Soyuncu, Vestergaard e Bertrand in difesa. Il Napoli dovrà fare i conti con alcuni acciacchi e con le condizioni di Lorenzo Insigne, uscito anzitempo dal terreno di gioco. In porta andrà Ospina, protetto da Malcuit, Rrahmani, Koulibaly e Di Lorenzo (dirottato a sinistra). In avanti Osimhen supportato da Lozano, Elmas e Insigne.

Leicester-Napoli: probabili formazioni

LEICESTER (4-2-3-1): Schmeichel; Castagne, Soyuncu, Vestergaard, Bertrand; Tielemans, Ndidi; Albrighton, Maddison, Barnes; Vardy. All.: Rodgers.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Koulibaly, Di Lorenzo; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Elmas, Insigne; Osimhen. All.: Spalletti.

Leicester-Napoli in Diretta TV e Live Streaming

Leicester-Napoli si giocherà giovedì 16 settembre alle 21:00, allo stadio King Power di Leicester, e sarà disponibile su DAZN e sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre), Sky Sport (252 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite) e in live streaming su SkyGO e DAZN.

