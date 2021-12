GRUPPO E: Marsiglia-Lokomotiv Mosca 1-0

Sono delle vecchie conoscenze del calcio italiano a tenere in Europa il Marsiglia. Corner di uno scatenato Under e colpo di testa vincente di Milik per l'1-0 dei francesi che vale il terzo posto nel gruppo della Lazio.

Ad

Il Marsiglia festeggia il gol contro la Lokomotiv Credit Foto Getty Images

Europa League Spalletti e il tuffo sull'erba del Maradona: "Promesso ad Elmas" UN' ORA FA

GRUPPO F: Braga-Stella Rossa 1-1, Ludogorets-Midtjylland 0-0

Il girone più aperto alla sesta giornata era questo. La Stella Rossa di Dejan Stankovic recupera dallo svantaggio in Portogallo. Contro il Braga decidono un rigore per parte per un pareggio che accontenta entrambe: serbi primi, portoghesi secondi a spese del Midtjlland fermato in Bulgaria.

Dejan Stankovic dà indicazioni ai suoi durante Stella Rossa Belgrado-Ludogorets - Europa League 2021/2022 Credit Foto Imago

GRUPPO G: Ferencvaros-Leverkusen 1-0, Celtic-Betis 3-2

Classifica già definita nel girone del Leverkusen che perde in Ungheria ma mantiene il primato. Il secondo posto è del Betis che esce sconfitto in casa del Celtic al termine di un incontro ricco di gol specialmente nella ripresa. Un punto di differenza tra i due Club che costringono gli scozzesi a scendere in Conference League.

Leverkusen sconfitto in Ungheria Credit Foto Getty Images

GRUPPO H: West Ham-Dinamo Zagabria 0-1, Genk-Rapid Vienna 0-1

Un gol spettacolare di Orsic lancia la Dinamo Zagabria agli spareggi per entrare negli ottavi di finale. Battuto un già qualificato West Ham, mentre sull'altro campo il Genk crolla di fronte al Rapid Vienna che strappa così il terzo posto.

Dinamo Zagabria vincente in casa del West Ham Credit Foto Getty Images

Fantacalcio: i consigli per la 17a giornata di Serie A

Europa League Napoli-Leicester 3-2, pagelle: Zielinski dominatore 2 ORE FA