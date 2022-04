Europa League

Vittorie di misura nelle due semifinali di andata. Resta tutto aperto per le gare di ritorno, la prossima settimana. Decisamente più spettacolare il match di Londra. Quello di Lipsia, deciso da Angeliño nei minuti finali. Nel primo tempo, più calci che calcio, con arbitraggio particolarmente tollerante e senza cartellini. A inizio ripresa, dopo un sinistro basso a incrociare di Kent, con palla a lambire il palo, il Lipsia sale in cattedra, ma spreca due occasioni clamorosa con Nkunku, la prima a porta sguarnita, la seconda su colpo di testa ravvicnato: in entrambi i casi, palla alta. All'85' il gol-vittoria, col mancino al volo fulminante dell'ex City, su palla allontanata di testa da Bassey. Finisce 1-0 per i tedeschi giustizieri dell'Atalanta ai quarti. Appuntamento ad Ibrox, giovedì 5 maggio.

Angeliño. Credit Foto Imago

Il tabellino

RB LIPSIA-RANGERS 1-0

RB Lipsia (3-4-3): Gulacsi; Gvardiol, Henrichs (89' Mukiele), Halstenberg; Laimer, Adams, Klostermann, Angeliño; Dani Olmo (71' André Silva), Nkunku (89' Poulsen), Szoboszlai (71' Forsberg). All.: Tedesco.

Rangers Glasgow (4-2-3-1): McGregor; Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic; Jack (83' Sands), Lundstram; Aribo (83' Arfield), Kamara, Kent; Wright (69' Sakala). All.: van Bronckhorst.

Arbitro: Benoît Bastien (Francia).

Gol: 85' Angeliño (L).

Assist: -.

Note - Recupero: 0+3. Ammoniti: Goldson, Tavernier.

Eintracht Francoforte corsaro a Londra contro il West Ham, dopo aver eliminato niente meno che il Barcellona ai quarti. Tedeschi immediatamente in vantaggio: al 1', destro a giro di Borré per Knauff, il cui colpo di testa in inserimento non lascia scampo ad Aréola. Il West Ham - dopo un palo clamoroso di Bowen al 14' - pareggia al 21': palla scodellata su punizione dalla trequarti, colpo di testa di Zouma e deviazione vincente sulla linea di Michail Antonio. I tedeschi si riportano avanti nella ripresa: al 54', solita verticalizzazione di Lindstøm per Sow, che tutto solo in area si fa parare la conclusione bassa in uscita da Aréola, il quale non può nulla sul tap in del giapponese! I tedeschi tornano in vantaggio. In pieno recupero, al 93', secondo legno per Bowen, che su spettacolare rovesciata acrobatica in area, colpisce una clamorosa traversa. Finisce 2 a 1 per l'Eintracht Francoforte. Ritorno giovedì 5 maggio al Deutsche Bank Park di Francoforte.

Daichi Kamada riporta l'Eintracht Francoforte in vantaggio contro il West Ham. Europa League 2021-2022 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Il tabellino

WEST HAM-EINTRACHT FRANCOFORTE 1-2

West Ham (4-3-3): Aréola; Johnson, Dawson, Zouma, Cresswell; Soucek, Rice, Fornals; Bowen, Antonio, Lanzini (66' Benrahma). All.: Moyes.

Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Hasebe, Hinteregger; Knauff, Sow, Rode, Kostic; Lindstrøm (62' Hauge), Kamada; Borré (90'+3 Ache). All.: Glasner.

Arbitro: Serdar Gözübüyük (Paesi Bassi).

Gol: 1' Knauff (E), 21' Antonio (W), 54' Kamada (E).

Assist: Borré (E, 0-1), Zouma (W, 1-1).

Recupero: 1+3. Ammoniti: Sow, Hinteregger.

