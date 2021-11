La Lazio va vicina al colpaccio in ottica qualificazione, ma si deve accontentare di un punto - comunque prezioso - al Velodrome. Termina 2-2 la sfida contro il Marsiglia, con i biancocelesti che restano al secondo posto a +1 dai francesi: rispettivamente 5 e 4 punti, con il Galatasaray primo a quota 8. Il sogno degli uomini di Maurizio Sarri svanisce all'82', quando Payet supera Strakosha con un tocco di qualità da pochi passi dopo un'azione infinita. Pareggio maturato dopo la rimonta della Lazio, con Felipe Anderson e Immobile a rispondere al vantaggio di Milik su rigore: nel finale Marsiglia pericolosissimo, con la traversa di Payet e il gol sbagliato da Milik al 90'. Immobile nella storia: gol numero 160 con la maglia biancoceleste , staccato Piola. Nessuno come lui.

Il tabellino

MARSIGLIA-LAZIO 2-2 (primo tempo 1-1)

MARSIGLIA (4-4-1-1): Pau Lopez; Rongier, Saliba, Caleta-Car, Luan Peres; Lirola (85' Gueye), Kamara (55' Harit), Guendouzi, Under; Payet; Milik. All. Sampaoli.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari (26' Marusic), Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Basic (52' Milinkovic-Savic), Lucas Leiva (52' Cataldi), Luis Alberto (75' Akpa-Akpro); Felipe Anderson (75' Raul Moro), Immobile, Pedro. All. Sarri.

Gol: 33' rig. Milik (M), 45'+6 Felipe Anderon (L), 49' Immobile (L), 82' Payet (M)

Ammoniti: Acerbi (L), Pedro (L), Immobile (L), Felipe Anderson (L), Rongier (M), Harit (M), Payet (M)

La cronaca in 8 momenti chiave

18' STRAKOSHA RISPONDE A MILIK - Bel colpo di testa dell'ex Napoli ad anticipare Luiz Felipe, intervento del portiere.

33' GOL DI MILIK SU RIGORE - Acerbi atterra Milik a pochi centimetri dalla porta: il Var richiama il direttore di gar, on field review e rigore. Grande realizzazione dell'ex Napoli.

45'+6 GOL DI FELIPE ANDERSON - Inizialmente annullato per fuorigioco, decisivo il Var: il brasiliano si trova il pallone tra i piedi dopo una mischia in area e insacca.

49' GOL DI IMMOBILE - Dormita del Marsiglia, pessima palla persa da Saliba: il capitano entra in area e apre il piattone, pallone sul secondo palo.

61' PALO DI UNDER - Cross dalla trequarti a rientrare di Under, Milik non ci arriva e Strakosha è fermo: legno pieno.

82' GOL DI PAYET - Azione infinita dei francesi, che assediano l'area di rigore: conclusione di Milik murata, il capitano arriva sulla respinta e insacca da pochi passi.

90' TRAVERSA DI PAYET - Grandissima conclusione dalla trequarti, il pallone colpisce la parte alta della traversa.

90' OCCASIONE PER MILIK - Altra palla persa dalla Lazio, il polacco gira da solo ma manda alto.

Il migliore

Ciro IMMOBILE - Sempre più nella storia della Lazio. Con il gol numero 160 in biancoceleste, il capitano è il miglior marcatore nella storia del club.

Il peggiore

Luiz FELIPE - Malissimo. Nel primo tempo buca un paio di interventi, nella ripresa dà il via all'azione del pareggio di Payet non buttando via palla.

Le pagelle

