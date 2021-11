Nella conferenza stampa di vigilia della sfida di Europa League contro il Marsiglia, l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha analizzato le insidie che presenta la partita – biancocelesti al 2° posto del Gruppo E, lontani 3 punti dal Galatasaray – passando anche per la scelta del Ministero dell’Interno francese di vietare la trasferta ai sostenitori della squadra.

"Sarà una partita difficile. Nella gara d'andata il Marsiglia ha dimostrato di avere grande palleggio e qualità tecniche. Finora non abbiamo dimostrato di saper lottare su due fronti, la partita di domani può essere decisiva"

IMMOBILE IN DUBBIO

"Immobile ha avuto un virus e ha un piccolo problema al ginocchio, non so se ce la farà per domani. Se vogliamo crescere, abbiamo bisogno di continuità. E' la base per poter fare qualcosa d'importante in futuro".

SULLA TRASFERTA VIETATA

"Se fossi in Lotito inviterei il Ministro dell'Interno francese a vedere una partita casalinga della Lazio. Si renderebbe conto d'aver fatto una c*****a".

SI PARLA SUBITO DI RINNOVO



"Io alla Lazio sto benissimo. Mi piacciono tanto le persone che lavorano in questa società e ho un buon rapporto con tutti, anche con il presidente. Valuteremo nelle prossime settimane".

