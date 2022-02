Vittoria meritata per il Lipsia nel match di ritorno degli Spareggi in casa della Real Sociedad. Dopo il 2-2 dell'andata i tedeschi fanno capire fin da subito la volontà di fare la partita. Il match si sblocca in occasione del rigore fischiato a favore degli ospiti al 39'. Andre Silva si fa respingere il suo tentativo da Ryan, sulla respinta Orban è un falco e fa 1-0. L'ex attaccante del Milan si riscatta nella ripresa con un gol fantastico in occasione del raddoppio. La Real riapre tutto con Zubimendi per un finale di fuoco. Prima del novantesimo il Lipsia si guadagna il secondo rigore di serata, questa volta trasformato da Forsberg.

Il tabellino

REAL SOCIEDAD-LIPSIA 1-3

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Ryan; Zaldua, Le Normand, Elustondo, Aihen Muñoz; Zubeldia, Zubimendi, Rafinha; Portu, Isak, Oyarzabal.

LIPSIA (4-3-2-1): Gulácsi; Klostermann, Orban, Simakan, Gvardiol; Henrichs, Laimer, Kampl; Nkunku, Dani Olmo; André Silva.

GOL: 39’ Orban, 59’ Andre Silva, 67’ Zubimendi, 89’ Forsberg (R.)

DINAMO ZAGABRIA-SIVIGLIA 1-0

DINAMO ZAGABRIA (3-5-2) Livakovic; Franjic, Théophile-Catherine, Sutalo; Ristovski, Misic, Gojak, Talic, Stefulj; Petkovic, Orsic

SIVIGLIA (4-3-3) Bono; Montiel, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Papu Gómez, Fernando, Rakitic; Ocampos, Rafa Mir, Corona.

GOL: 65’ Orsic (R.)

ESPULSO: Delaney

tra poco il report completo....

