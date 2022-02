Napoli-Barcellona, gara di ritorno dei sedicesimi di finale dell'Europa League 2021/22, si è conclusa sul punteggio di 2-4 per effetto delle reti di Jordi Alba, Frenkie de Jong, Gerard Pique, Lorenzo Insigne, Matteo Politano e Pierre-Emerick Aubameyang. Match arbitrato dal russo Sergei Karasev. Agli ottavi vola la formazione di Xavi; quella di Spalletti è ufficialmemte fuori.

Ad

Le pagelle del Napoli

Europa League Spalletti: "Dispiace soprattutto per i tifosi" 12 MINUTI FA

Alex MERET 6 – Sui quattro gol del Barcellona può fare oggettivamente poco. Anzi, niente. Gli arrivano da tutti le parti.

Giovanni DI LORENZO 5 – Ferran Torres lo fa impazzire. Ci capisce poco. Impreciso anche nella costruzione dal basso.

Amir RRAHMANI 5 – In balia dei movimenti di Aubameyang. Colpisce male il pallone che innesca il 2-0 di Frenkie de Jong.

Kalidou KOULIBALY 5.5 – Parte con un doppio lavoro - controllare Aubameyang e coprire i movimenti di Mario Rui – ma ben preso capisce di dover cantare e portare la croce. Affonda insieme alla nave nel secondo tempo.

Mario RUI 5 – Si sgancia spesso e volentieri, ma non riesce mai ad essere pericoloso. Adama Traoré gli fa venire il mal di testa.

Diego DEMME 5.5 – Nonostante il 100% di precisione nei passaggi, viene tolto perché sotto 3-1 non c’è più niente da difendere. (Dal 46’ POLITANO 6.5 – Entra con la faccia giusta e segna il gol del 2-4)

Fabian RUIZ 5 – Molto lento. Molto male. Il centrocampo del Barcellona lo divora come fanno i leoni con le carcasse delle zebre. Rimandato. (Dal 73’ MERTENS 6 - Prova a svegliare i suoi, ma quando entra il Barcellona è in pieno controllo)

Eljif ELMAS 5 – Largo a destra: poco incisivo e mai in partita.

Piotr ZIELINSKI 4.5 – Una delusione. In entrambe le fasi. Sbaglia tocchi non da lui, facendo infuriare Spalletti, non trova la posizione e non riesce nemmeno a dare un contributo durante il pressing. Bocciato. (Dal 73’ OUNAS 6 - Bell'ingresso. Con voglia di fare)

Lorenzo INSIGNE 6 – Prestazione in agrodolce, ma alla fine uno dei più positivi in casa-Napoli. Dopo l’errore che apre l’autostrada al primo gol degli ospiti, si riprende con un tocco delizioso per Osimhen e con il rigore della speranza. (Dall’81 PETAGNA SV)

Victor OSIMHEN 6 – Lotta come un dannato - con l’istinto animale che tanto piace a Spalletti – e guadagna il rigore. Per il resto, Araujo e Pique lo controllano bene. (Dal 74’ GHOULAM SV - Ingiudicabile)

All. Luciano SPALLETTI 4.5 – Dopo il match del Camp Nou, in cui il Napoli aveva giocato da grande squadra e creato diverse aspettative, prendere 4 gol in casa è pesantissimo. Squadra prevedibile, sconnessa e anche sfiduciata. È solo un problema di inferiorità o c’è altro?

Jordi Alba Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Barcellona

Marc André TER STEGEN 5.5 – Tiene in partita il Napoli regalando il rigore agli azzurri.

Sergino DEST 6 – Tutto sommato bene. Ottima spinta e discreta copertura difensiva. Sfiora il gol con un siluro dai 25 metri.

Gerard PIQUÉ 6.5 – Disinnesca i razzi di Osimhen e segna un gol da centravanti consumato (che non è): what else?

Ronald ARAUJO 6 - È l’anello debole lì dietro e si vede in occasione del rigore, quando perde Osimhen. Tuttavia, la guida di Pique lo aiuta a ritornare in carreggiata. Chiude in crescendo.

Jordi ALBA 6.5 – Vibes del vecchio Jordi Alba. Quello che disintegrava le difese di tutta Europa. Segna l’1-0 chiudendo la 4x100 dei catalani e mette in mezzo il pallone per il 3-1 di Pique.

Frenkie DE JONG 7 – Un ballerino sul prato del Maradona. Segna un gol divino e non sbaglia praticamente mai l'appoggio. L’Europa League gli va veramente stretta.

Sergio BUSQUETS 6.5 – Il professore. Novanta minuti di lezione con tutta Napoli che ascolta inerme. Un consiglio per i futuri centrocampisti: prendete appunti. (Dal 62’ GAVI 6 - Controlla la situazione a centrocampo)

PEDRI 6.5 - Meno appariscente del solito, ma ugualmente prezioso nel lavoro di complemento alla grande serata di Busi e FDJ. (Dal 75’ GONZALEZ 5 – Perde il pallone che fa nascere il gol di Politano)

Adama TRAORÉ 7 - È l’equivalente del bug nei videogiochi. Quando innesta la quinta, mette in imbarazzo un intero reparto. Splendido l’assist per l’1-0 di Jordi Alba e intelligente la palla per il 4-1 di Aubameyang. (Dal 74’ DEMBELE6 - Tenta il mancino, ma non trova il gol)

Pierre-Emerick AUBAMEYANG 6.5 – In forma smagliante. Sembra ringiovanito. Hockey-assist per la fuga di Adama in occasione del primo gol e piazzato in buca d’angolo (alto) per il definitivo 4-1. (Dal 75’ DE JONG SV - Niente da segnalare)

Ferran TORRES 6.5 – Largo a sinistra: dialoga con Jordi Alba e viene dentro al campo. Ruba una valanga di palloni e serve l’assist – di tacco – per il 2-0 di Frenkie de Jong. Decisivo(Dall’81’ PUIG SV -)

All. XAVI 7 – Partita perfetta. Da grande squadra. Approccio giusto e condotta eccezionale. Segnare 4 gol in trasferta non è da tutti. Qualificazione ampiamente meritata.

Spalletti e il padel: "Vi spiego perché piace a tutti"

Europa League Game over Napoli: il Barcellona vince 4-2 e passa il turno 3 ORE FA