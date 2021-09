La botta rimediata contro la Juventus e il tour de force che attende il Napoli nelle prossime settimane indurranno Luciano Spalletti a lasciare a riposo Lorenzo Insigne nella trasferta d'Europa League sul campo del Leicester. Come riferito da Il Mattino, il capitano azzurro andrà al massimo in panchina. L'allenatore deciderà oggi se portarlo o meno, ma la certezza è che non sarà titolare: a sinistra, al King Power Stadium, toccherà a Hirving Lozano.

