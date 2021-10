Dopo il perentorio 8 su 8 alla voce vittorie in campionato, il Napoli cerca il riscatto europeo. Allo Stadio 'Maradona' arriva il Legia Varsavia per la sfida che vale il secondo turno della fase a gironi di Europa League. Spallletti come previsto attua qualche rotazione all'interno dell'undici titolare con turno di riposo (almeno dal primo minuto) per bomber Osimhen e una chance concessa a un Dries "Ciro" Mertens e Diego Demme. Occasione da non fallire per la squadra guidata dal tecnico toscano.

Napoli-Legia Varsavia: le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Juan Jesus; Demme, Anguissa; Lozano, Elmas, Insigne; Mertens. All. Spalletti

LEGIA VARSAVIA (3-5-1-1): Miszta; Jędrzejczyk, Wieteska, Nawrocki; Johansson, Josue, Martins, Luquinhas, Mladenović; Lopes; Muci All. Michniewicz

Napoli-Legia Varsavia in Diretta TV e Live Streaming

Napoli-Legia Varsavia si giocherà giovedì 21 ottobre 2021, alle 21:00, allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La partita sarà disponibile sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite), nonchè in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre). Si potrà seguire anche in diretta streaming attraverso Sky Go, DAZN e sul sito di TV8 nella sezione streaming.

