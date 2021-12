Obbligato a vincere, il Napoli contro il Leicester si gioca la qualificazione al turno successivo. Gli azzurri sono a quota 7 punti in classifica dopo 5 partite, a pari merito con lo Spartak Mosca. In testa c’è il prossimo avversario, il Leicester a 8 , mentre fanalino di coda è il Legia Varsavia a 6. Ciò significa che può ancora succedere di tutto: tutte le squadre possono ancora passare il turno, così come esser eliminate, in base ai risultati di questa tornata. Il Napoli ha però lo svantaggio di aver perso contro i russi entrambe le volte , trovandosi quindi indietro nel conteggio degli scontri diretti. Ecco le scelte di Spalletti e Rodgers per questa sfida senza domani.