Si avvicina l'ultima giornata della fase eliminatoria di Europa League e il Napoli si gioca la qualificazione al turno successivo. Gli azzurri sono a quota 7 punti in classifica dopo 5 partite, a pari merito con lo Spartak Mosca. , mentre fanalino di coda è il Legia Varsavia a 6. Ciò significa che può ancora succedere di tutto: ecco come presenta la sfida Luciano Spalletti ai microfoni di SkySport e in conferenza stampa.

Bisogna fare attenzione al Leicester. Mario Rui è un maestro nelle imbucate dalla fascia

Su Osimehn

"Dipenderà dalle sollecitazioni che avrà giorno dopo giorno. Vedremo in palestra come reagirà ed in base a quello si capirà, noi siamo molto fiduciosi conoscendo il ragazzo perchè é uno che dà disponibilità ad accorciare qualche giorno, verrà fatto il possibile"

Anche contro l'Atalanta ho visto valore. Dobbiamo essere bravi a fare il salto di livello"

Mantenere la testa lucida

"L'unico problema di cui devo preoccuparmi è dei valori morali dei giocatori, dell'energia che devono esprimere ogni volta, di non accettare le situazioni che a volte determinano i risultati, per quello che vedo io i miei calciatori sono in salute. E' chiaro che poi in un momento in cui qualche risultato scricchiola, la divisa diventa un po' più pesante e c'è da esibire una forza mentale superiore e c'è da mantenere la testa lucida"

Per noi ogni partita è da dentro e fuori. Non siamo forti se alla prima spallata si va giù"

Rrahmani: "Siamo sempre responsabili"

"E' cambiato che sto giocando di più (ride, ndr), in una squadra forte come il Napoli devono esserci sempre due giocatori forti per ruolo, in difesa al centro ce ne sono 4. Il mister chiede sempre cose diverse, in base anche all'avversario, prima di ogni gara serve sempre concentrazione. Noi abbiamo responsabilità sempre, non solo domani, anche in campionato, vogliamo vincere e giocheremo per vincere, poi qualche volta in campo non accade ciò che vogliamo"

Napoli-Leicester: le probabili formazioni

NAPOLI (3-4-2-1) - Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus; Malcuit, Demme, Mario Rui, Elmas; Politano, Lozano. Petagna. All.: Spalletti.

LEICESTER (4-3-3) - Schmeichel; Castagne, Evans, Vestergaard, Bertrand; Perez, Ndidi, Soumaré; Daka, Iheanacho, Barnes. All. Rodgers

Spalletti: "Siamo nella tempesta tra infortuni e Covid"

