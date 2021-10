Prima il pareggio con il Leicester in Inghilterra, poi il 2-3 casalingo contro lo Spartak Mosca (con la squadra in 10): il Napoli è alla ricerca di riscatto nel terzo match del Gruppo C della fase a gironi di Europa League: Luciano Spalletti e Kalidou Koulibaly presenteranno in conferenza la sfida contro il Legia Varsavia.

"Vogliamo passare il turno: con il Legia dobbiamo solo vincere. Schiererò titolari adatti al match: è offensivo parlare di turnover. Insigne? Abbiamo altri rigoristi ma se arriva un rigore lo tirerà lui. Lozano? Era amareggiato per la sostituzione, comunque dopo si è allenato al meglio".

Gara decisiva, non si parla di turnover

"Questa gara diventa decisiva: se non riusciamo a vincere sarà duro rimanere in questa competizione. Servono tutte le attenzione e le motivazioni possibili. Non parlo di turnover, è offensivo per i calciatori: io scelgo dei titolari adatti per questa partita. Mertens, Demme... Juan Jesus? E' veloce e può anche fare scorribande in fascia, può giocare a sinistra".

Napoli fortissimo

"Le valutazioni vanno fatte in fondo e di insidie e trappole ce ne sono tante. Bisogna rifare questa domanda in fondo. Gli ingredienti affinché diventi un Napoli fortissimo ci sono tutti. Io sono stato fortunato perché ho avuto a che fare con grandissime squadre durante la mia carriera da allenatore. Questa qualità che c'è stata nel gol contro il Torino, sulla trequarti, nello stretto, dà tantissimi sbocchi per riuscire a vincere le partite e fare un calcio offensivo. Noi abbiamo sia il gioco nello stretto sia Osimhen nel lungo, quindi possiamo assorbire qualsiasi composizione tattica degli avversari senza dover scomporre le nostre qualità e questo è un vantaggio enorme. Io sono fiducioso perché vedo anche quello che fanno in allenamento".

Mertens ritorno importante

"E' importante perché ci permette di avere più formazioni titolari. E' importante perché si ha bisogno di certezze, di leader per ambire a fare grandi risultati. Lui lo è, è uno di quelli a cui piace prendersi responsabilità. Eravamo lì ad aspettarlo e averlo recuperato ci fa piacere, così come aver recuperato Demme e Lobotka. Avere a disposizione molti elementi della rosa ci permette di sopperire ad esempio al problemino che ha Zielinski, che non sarà della partita. Sono queste le cose che possono fare la differenza nella lunghezza del campionato. Dall'inizio o durante, Mertens sarà della partita, si vedrà in campo".

Koulibaly: "Serve pazienza"

"Per la partita di domani dobbiamo essere pazienti perché il Legia si chiude dietro e riparte molto bene, l'abbiamo visto contro il Leicester, quando hanno avuto 3-4 occasioni di segnare. Se il Legia è al primo posto del girone è perché lo merita, non per fortuna. Svolgono bene il proprio piano di gioco. Domani verranno con le stesse intenzioni, aspettarci dietro e ripartire, noi dovremo essere bravi a segnare il prima possibile. Ma se non arriva il gol bisognerà essere pazienti perché potremo vincerla anche con la solidità dietro. Quella di domani è una partita da vincere assolutamente"

