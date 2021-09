Napoli e Spartak Mosca (Ivan Kruzliak. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio Diego Armando Maradona ( Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra segui il LIVE ), valido per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League, arbitrato dal signor. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio finita poi 3-2 per lo Spartak Mosca ).

La moviola di Napoli-Spartak Mosca

Minuto 30': ESPULSO MÁRIO RUI - Napoli in vantaggio, ma alla mezz'ora perde un uomo. Mário Rui interviene in maniera durissima su Moses in tackle. Inizialmente il direttore di gara estrae il giallo, ma viene richiamato dal VAR. Rivedendo le immagini il sig. Kruzliak cambia idea: espulsione per l'ex Roma. Rosso che ci sta tutto.

Mario Rui si becca il rosso diretto in Napoli-Spartak Mosca - Europa League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Minuto 43': Brutto intervento di Ponce - Altro episodio dubbio con l'entrata dura di Ezequiel Ponce su Manolas che stava agendo in disimpegno. Grandi proteste dei giocatori del Napoli, ma Ponce - anche lui ex Roma - viene solo ammonito dal direttore di gara.

Minuto 45+4: RIGORE PER LO SPARTAK, ANZI NO - Partita con tante scintille. In pieno recupero c'è il contatto tra Quincy Promes e Politano, col giocatore dello Spartak che vola a terra. Per l'arbitro è rigore, ma va a rivedere l'azione. Dopo il replay, annulla tutto: niente rigore e ammonizioni per Di Lorenzo e Sobolev che si erano messi le mani addosso in area. Altra svista dell'arbitro che, per fortuna, si è corretto grazie alla VAR.

Rissa a fine primo tempo durante Napoli-Spartak Mosca - Europa League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Minuto 65': AMMONITO CAUFRIEZ - Altro episodio molto dubbio con Caufriez che ferma fallosamente Osimhen lanciato nella metà campo avversaria. Solo giallo per il giocatore dello Spartak e giallo anche a Koulibaly per proteste.

Minuto 68': ANNULLATO GOL A MANOLAS - Colpo di testa dell'ex centrale della Roma che batte Maksimenko sul cross di Malcuit. Manolas era però in fuorigioco.

Minuto 82': ESPULSO CAUFRIEZ - Anche lo Spartak Mosca resta in 10 per il secondo giallo comminato a Caufriez che commette un altro fallaccio su Osimhen.

Caufriez commette fallo su Osimhen in Napoli-Spartak Mosca - Europa League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

La squadra arbitrale

Arbitro: Ivan Kruzliak (Slovacchia)

Assistenti: Hancko e Pozor

Quarto uomo: Peter Kralovic

VAR: Bastian Dankert (Germania)

AVAR: Kevin Blom (Paesi Bassi)

