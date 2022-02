Sarà un match giocato sui nervi e sulla corsa quello tra, match valido per il ritorno degli spareggi di Europa League: all'andata la Dea si era imposta 2-1 grazie alla doppietta di Djimsiti che aveva ribaltato l'iniziale vantaggio greco firmato da Soares. I bergamaschi sono reduci dalla sconfitta in campionato contro lache ha lasciato non pochi strascichi polemici per il gol annullato a Malinovskyi . La partita è in programma giovedì 24 febbraio alle ore 18.45.