Una Lazio senza il febbricitante Ciro Immobile e "garibaldina" nel primo tempo, passa in vantaggio al 23' con uno straordinario gol di tacco dell'ex Hellas Verona. Dopodiché, la doppietta di Toni Martinez, tra il 37' e il 49', regala al Porto gara 1 dei sedicesimi di finale. Ritorno all'Olimpico giovedì 24 febbraio alle 18,45, tenendo però conto che non sarà più valida la regola dei gol doppi in trasferta.

Il tabellino

PORTO-LAZIO 2-1

Europa League Porto-Lazio, pagelle: Zaccagni in forma super, delude Luiz Felipe 35 MINUTI FA

Porto (4-4-2): Diogo Costa; João Mario (88' Bruno Costa), Mbemba, Pepe, Zaidu; Otavio, Grujic (46' Galeno), Uribe, Pepê (88' Eustaquio); Fabio Vieira (46' Vitinha), Toni Martinez (69' Evanilson). All.: Sérgio Conceição.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Radu (72' Hysaj); Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (68' Cataldi), Luis Alberto; Pedro (84' Jovane Cabral), Felipe Anderson, Zaccagni (84' Raul Moro). All.: Sarri.

Arbitro: Serdar Gözübüyük (Paesi Bassi).

Gol: 23' Zaccagni (L), 37' e 49' Toni Martinez (P).

Assist: Luis Alberto (L, 0-1), João Mario (P, 1-1), João Mario (P, 2-1).

Note - Recupero: 2+4. Ammoniti: Grujic, Milinkovic-Savic, Fabio Vieira, Galeno, Evanilson, Zaccagni.

La cronaca della partita in 12 momenti chiave

3' - PEPE! Colpo di testa in inserimento su angolo di Otavio: palla di poco a lato sul primo palo.

21' - DESTRO BASSO A INCROCIARE DI TONI MARTINEZ! E' un tiro-cross, che esce di poco sull'angolo più lontano. Grandissimo controllo, tuttavia, di Patric.

23' - GOL DELLA LAZIO CON ZACCAGNI! Splendida rete, col tacco dell'ex Verona: schema da calcio d'angolo, battuto da Luis Alberto che scambia corto con Pedro e, praticamente dal fondo, serve in area piccola Zaccagni, in rete con prodezza! E' 0-1!

29' - PEPÊ CERCA DI SORPRENDERE STRAKOSHA CON TOCCO MORBIDO! La palla, destinata a entrare, viene salvata a porta sguarnita da Luiz Felipe.

32' - MILINKOVIC-SAVIC! Sterzata e sinistro rasoterra da ottima posizione: Diogo Costa respinge e Lazio vicina al raddoppio!

37' - GOL DEL PORTO CON TONI MARTINEZ! Gol bellissimo anche questo: cross da lontano di João Mario dalla destra e torsione, senza saltare, del numero 29 di casa, che prende il tempo sia a Patric che a Luiz Felipe, imprimendo una potenza incredibile al pallone: 1-1!

49' - GOL DEL PORTO CON TONI MARTINEZ! Nuovo cross dalla destra di João Mario e conclusione scivolata vincente, a centro area, da parte del numero 29, che sfugge un'altra volta alla marcatura di Luiz Felipe e batte Strakosha per la seconda volta: 2-1!

52' - ANCORA TONI MARTINEZ! Lo spagnolo se ne va in velocità e lascia andare il sinistro: palla destinata sotto il sette e smanacciata con grande maestria da Strakosha.

68' - MILINKOVIC-SAVIC CI PROVA COL TACCO! Palla larga non di molto sul cross di Felipe Anderson dalla destra.

70' - CI PROVA IL NEOENTRATO EVANILSON! Bella soluzione in pallonetto: palla di poco alta.

81' - DESTRO BASSO DI ZACCAGNI DA FUORI! Palla che sfiora il primo palo, deviata dalla retroguardia lusitana.

87' - FELIPE ANDERSON! Stop e destro da posizione ravvicinata: palla sull'esterno della rete.

Il migliore

Toni Martinez. Due realizzazioni di altissima qualità. Nella prima non si sa dove peschi la forza per colpire così prepotentemente, da fermo, il pallone crossato dalla destra da João Mario. Quindi, sempre su cross di quest'ultimo, trova la conclusione scivolata, a inizio ripresa, per il 2-1. Non pago, 3' dopo, lascia andare il mancino in velocità esaltando le doti aere di Strakosha.

Il peggiore

Luiz Felipe. Proprio Toni Martinez gli sfugge in continuazione. Prestazione davvero rivedibile in fase di marcatura.

Le pagelle

Sarri: "Coppa Italia tra i tornei più antisportivi al mondo"

