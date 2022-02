Trasferta insidiosa per la Lazio di Sarri impegnata all'Estadio do Dragao contro il Porto. La squadra di Conceição è riuscita ad evitare l'uscita definitiva dall'Europa con il terzo posto nel girone di Champions davanti al Milan. Biancocelesti che devono passare dagli spareggi in quanto secondi classificati nel gruppo E alle spalle del Galatasaray. La gara di andata si disputerà in Portogallo alle ore 21:00. Nella Lazio ancora out Acerbi, mentre rimane in dubbio la presenza di Lazzari.

Porto-Lazio: probabili formazioni

Porto (4-4-2): Marchesin; Joao Mario, Mbemba, Pepe, Zaidu; Otavio, Vitinha, Uribe, Vieira; Evanilson, Taremi.

Lazio (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Luis Alberto, Cataldi, Milinkovic; Pedro, Immobile, Zaccagni.

Le statistiche di Porto Lazio (dati Opta)

Porto e Lazio si sono affrontate nelle semifinali di Coppa Uefa 2002-2003, dove ebbero la meglio i portoghesi guidati da Mourinho, poi vincitori del torneo.

La Lazio ha perso 4 trasferte su 5 in Portogallo, una delle quali a Oporto nel 2003 (4-1).

Il Porto ha perso le ultime due gare casalinghe nella fase a eliminazione diretta contro il Borussia Dortmund nel 2016 e Bayer Leverkusen nel 2020.

La Lazio disputerà la 12esima doppia sfida ad eliminazione a diretta. Nelle precedenti 11 ha vinto solo due volte la gara di andata, perdendo il match più recente con il Siviglia nel 2019.

Galeno è il capocannoniere della competizione, insieme a Toko Ekambi, con 6 reti realizzate nei gironi. Il giocatore è passato dal Braga al Porto a gennaio.

Dove vederla in TV

