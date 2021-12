Archiviata la fase a gironi, l'Europa League dà appuntamento tornerà nell'anno nuovo per la fase a eliminazione diretta. La formula dell'edizione 2021-22 prevede che le prime 8 classificate dei gironi vengano ammesse direttamente agli ottavi di finale. Le 8 seconde classificate (fra cui spiccano anche la Lazio di Maurizio Sarri e il Napoli di Luciano Spalletti ), invece, dovranno passare dagli spareggi: affronteranno le 8 retrocesse dalla Champions League, ovvero le terze classificate dei rispettivi gironi fra cui spicca anche l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Gli spareggi si disputeranno con match di andata e ritorno in programma il 17 e il 24 febbraio 2022. Gli accoppiamenti saranno definiti dal sorteggio di lunedì 13 dicembre a Nyon (ore 13). Le 8 seconde classificate di Europa League saranno teste di serie e giocheranno in casa la sfida di ritorno. Gli ottavi di finale sono invece fissati per il 10 e 17 marzo.