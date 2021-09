"Questa è una squadra che delle caratteristiche e noi dobbiamo esaltarle. Stiamo facendo tante cose che proviamo, la squadra è migliorata molto tecnicamente nelle ultime due partite. Stasera abbiamo fatto una buona partita e mi dispiace aver vinto con soli due gol di scarto", così un Maurizio Sarri soddisfatto al termine della sfida vinta per Lazio dopo il ko dell'esordio contro il Galatasaray. Al termine della sfida, poi, l'allenatore biancoceleste è tornato sulle condiziondi di Immobile, uscito nel corso del match dopo qualche fastidio muscolare, e sulla polemica innescatasi nelle ultime ore con la Lega Serie A. , così unsoddisfatto al termine della sfida vinta per 2-0 contro la Lokomotiv Mosca , il primo successo europeo del toscano sulla panchina delladopo il ko dell'esordio contro il. Al termine della sfida, poi, l'allenatore biancoceleste è tornato sulle condiziondi di, uscito nel corso del match dopo qualche fastidio muscolare, e sulla polemica innescatasi nelle ultime ore con la

Su Immobile e Mourinho

"Lui ha la sensazione di star male, ha avvertito un fastidio al flessore ma pensa di essersi fermato in tempo. Le parole di Mourinho? Ho grande stima di lui ma non voglio rispondere a questa pantomima. Mourinho ha tutto il diritto di pensare tutto quello che vuole"

Sul comunicato della Lega

"C'è un comunicato del 14 luglio 2021 in cui la Lega dice che una squadra reduce da una partita può tornare a giocare solo dopo tre giorni. Pertanto la storia delle 48 ore in Italia non ha riscontro e se in Lega non sanno le norme che emanano loro stessi sono preoccupato. Al di là delle norme c'è poi il buon senso, che non è una dote comune. E il buon senso indicava di farci giocare nell'ultimo slot disponibile. Ci fanno giocare nel primo slot disponibile della domenica e non mi sembra un buon trattamento. Se nelle prossime settimane, lo stesso trattamento lo avranno anche Roma e Napoli, altre due squadre che giocano in coppa il giovedì, sarò ugualmente disturbato".

