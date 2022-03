LIONE-PORTO 1-1 (13’ Dembélé, 27’ Pepê)

Moussa Dembélé porta avanti il Lione contro il Porto Credit Foto Getty Images

Ad

Partita dai mille volti quella tra Lione e Porto. I francesi iniziano meglio la gara e vanno in vantaggio con Dembélé ben innescato da Dubois. Il match sembra in controllo dell’OL che viene però sorpreso da un’autentica prodezza di Pepê alla mezz'ora. La partita rimane in bilico fino ai minuti finali, ma considerando i 180 minuti la qualificazione va giustamente alla formazione di Bosz.

Liga Felix lancia l'Atletico al 4° posto! Betis ko 1-3 06/03/2022 A 19:54

WEST HAM-SIVIGLIA 1-0 (dts 2-0) (39’ Souček, 112 Yarmolenko)

Yarmolenko porta il West Ham ai quarti di finale Credit Foto Getty Images

Prestazione di grande intensità degli inglesi che mettono in forte difficoltà il Siviglia. Al London Stadium una rete segnata di testa da Soucek mette in parità la doppia sfida. Nella ripresa sono gli Hammers a cercare maggiormente il gol risolutivo, ma gli esperti andalusi portano il discorso ai supplementari. Al 112’ l’episodio chiave con l'ucraino Yarmolenko pronto al tap in su una respinta corta di Bounou.

EINTRACHT FRANCOFORTE-BETIS 0-1 (dts 1-1) (90’ Borja Iglesias, 121’ Hinteregger)

Eintracht avanti al 120' contro il Betis Credit Foto Getty Images

L’Eintracht gestisce il ritmo della gara per un’ora abbondante di gioco a Francoforte colpendo anche due pali, nel finale subisce però l’assalto del Betis. Borja Iglesias gela la Commerzbank Arena al 90’ e porta la sfida all’extra time. Nel secondo tempo supplementare lo stesso Iglesias mette sulla traversa la palla della qualificazione. Sembra tutto pronto per i rigori quando sull’ultima mischia della partita Hinteregger riesce a deviare in rete di testa la palla che manda ai quarti i tedeschi.

Juve senza gioco e centrocampo da 4 anni: come ripartire?

Premier League Il Liverpool non si distrae: 1-0 al West Ham prima dell'Inter 05/03/2022 A 17:17