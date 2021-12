Il sorteggio di Nyon partirà alle 13.30 e accoppierà le seconde dei gironi di Europa League con le terze classificate dei gironi di Champions League. Tre le italiane impegnate nei sedicesimi di finale: il Napoli si è assicurato il secondo posto nel gruppo C con una Lazio ha chiuso in seconda piazza del girone E dopo il l'Atalanta infine, si presenta ai sedicesimi dopo la sconfitta per Subito dopo al sorteggio degli ottavi di Champions League , toccherà all'urna dei sedicesimi di Europa League.e accoppierà le seconde dei gironi di Europa League con le terze classificate dei gironi di Champions League. Tre le italiane impegnate nei sedicesimi di finale: ilsi è assicurato il secondo posto nel gruppo C con una vittoria per 3-2 sul Leicester , e allo stesso modo laha chiuso in seconda piazza del girone E dopo il pareggio con il Galatasaray infine, si presenta ai sedicesimi dopo la sconfitta per 3-2 contro il Villarreal , che ne ha comportato la "retrocessione".

Napoli e Lazio, le possibili avversarie: scoglio Dortmund e Barça

Ad

Il Barcellona di Xavi, Borussia Dortmund di Haaland, terzo classificato del gruppo C dietro ad Ajax e Sporting Lisbona, potrebbe intimorire le retroguardie laziali e partenopee. Più abbordabili invece i potenziali incroci con Sheriff, Zenit (anche se nell'ultima uscita i russi sono riusciti a Lipsia, Porto, Dortmund, Sheriff Tiraspol, Barcellona, Siviglia, Zenit: con tutta probabilità, le due squadre italiane classificatesi in seconda posizione dei rispettivi gironi dovranno affrontare un big match. condannato all'Europa League dal Bayern Monaco è la formazione che fa più paura di tutte per blasone e patrimonio tecnico. Anche il, terzo classificato del gruppo C dietro ad Ajax e Sporting Lisbona, potrebbe intimorire le retroguardie laziali e partenopee. Più abbordabili invece i potenziali incroci con Sheriff, Zenit (anche se nell'ultima uscita i russi sono riusciti a frenare in extremis il Chelsea campione d'Europa) e Lipsia.

Champions League Le 5 verità di Juventus-Malmoe: primo posto importante, ma serve altro IERI A 08:50

Possibile avversaria Difficoltà Barcellona ***** Borussia Dortmund ***** Porto **** Siviglia **** Zenit *** Lipsia ** Sheriff Tiraspol *

La delusione di Ciro Immobile, Lazio-Galatasaray, Getty Images Credit Foto Getty Images

Atalanta, le possibili avversarie: spagnole pericolose

Nessuna delle possibili avversarie può spaventare questa Atalanta: Rangers, Real Sociedad, Olympiacos, Braga, Betis e Dinamo Zagabria non sembrano avere i mezzi per scalfire la superiorità tecnica dei bergamaschi. Le due spagnole, Betis e Real Sociedad, sono sicuramente quelle più in forma: i primi occupano la terza posizione in Liga, mentre i secondi stanziano in quinta posizione.

Possibile avversaria Difficoltà Betis *** Real Sociedad *** Braga * Olympiacos * Rangers * Dinamo Zagabria *

Il gol di Duvan Zapata in Atalanta-Villarreal - Champions League 2021-22 Credit Foto Getty Images

Le squadre già qualificate agli ottavi

Le compagini che hanno chiuso i rispettivi gironi in prima posizione avanzano di diritto alla fase successiva. Andiamole a scoprire.

Lione

Monaco

West Ham

Bayer Leverkusen

Spartak Mosca

Eintracht Francoforte

Galatasaray

Stella Rossa

Dove seguire il sorteggio in tv e in live streaming

Il sorteggio dei sedicesimi di Europa League 2021-22 sarà trasmesso in diretta da Sky Sport (canale 203), Amazon Prime Video e in chiaro su Canale 20. Sarà possibile inoltre seguire l'evento in live streaming sul sito dell'UEFA collegandosi tramite pc, smartphone e tablet.

Europa League - Trophy Credit Foto Getty Images

Quando si giocheranno i sedicesimi di Europa League?

Le partite di andata si giocheranno il 17 febbraio, mentre quelle di ritorno sono in programma il 24 febbraio.

Bonucci: "I quarti di finale sono l'obiettivo minimo"

Champions League Real Madrid-Inter 2-0, 5 verità: fino al rosso è match alla pari 08/12/2021 A 08:49