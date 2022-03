ci sono i tedeschi del Lipsia, allenati Eintracht-Barcellona e West Ham-Lione. La Dea, quindi, potrebbe incontrare la grande favorita Barcellona solo nella finalissima di Siviglia, in programma il 18 maggio. L'urna di Nyon riserva all'Atalanta un quarto di finale tutto da vivere:, allenati dall'italiano Domenico Tedesco . I bergamaschi, poi, in casa di qualificazione se la vedranno in semifinale con la vincente di Braga-Rangers. Gli altri due quarti di finale dell'Europa League 2021/22 saranno. La Dea, quindi, potrebbe incontrare la grande favorita Barcellona solo nella finalissima di Siviglia, in programma il 18 maggio.

Questi gli accoppiamenti dei quarti di finale (gare di andata il 7 aprile, gare di ritorno il 14 aprile)

Lipsia Atalanta Eintracht F. Barcellona West Ham Lione Braga Rangers

Lipsia vs Atalanta: sfida tosta, due squadre aggressive

Il Lipsia si é qualificato ai quarti di finale senza giocare. Era infatti accoppiato alla Spartak Mosca negli ottavi, club poi squalificato dalla UEFA per la guerra tra Russia e Ucraina. I tedeschi sono allenati dall'italiano Tedesco, che sta proseguendo l'ottimo lavoro svolto negli anni passati da Nagelsmann, attuale tecnico del Bayern Monaco. In Bundesliga sono attualmente quarti in classifica, in piena corsa per qualificarsi alla prossima Champions League. La stella della squadra é sicuramente il classe 1997 Christopher Alan Nkunku, nazionale francese cresciuto nel settore giovanile del PSG.

La formazione tipo del Lipsia (3-4-1-2): Gulacsi, Lostermann, Gvardiol, Orban; Henrichs, Haidara, Laimer, Angelino; Olmo; Nkunku, Silva.

