Napoli per scacciare i fantasmi dell'ultima settimana: Spartak Mosca, non è da prendere sotto gamba visti i pochi punti che raccolgono tutte e quattro le squadre: comanda il Napoli con 7 punti e insegue a solo una lunghezza il Legia Varsavia; a 5 punti il Leicester e, chiude in coda, lo Spartak a 4. Serve una vittoria alper scacciare i fantasmi dell'ultima settimana: sconfitto in campionato dall'Inter ma soprattutto senza Osimhen Zambo Anguissa , tra i migliori di questa stagione. L'avversario, lo, non è da prendere sotto gamba visti i pochi punti che raccolgono tutte e quattro le squadre: comanda il Napoli con 7 punti e insegue a solo una lunghezza il Legia Varsavia; a 5 punti il Leicester e, chiude in coda, lo Spartak a 4.

SPARTAK MOSCA-NAPOLI: PROBABILI FORMAZIONI

Spartak Mosca (3-4-2-1): Selikhov; Caufriez, Kutepov, Dzhikiya; Moses, Litvinov, Zobnin, Ayrton; Ignatov, Promes; Sobolev. Allenatore: Vitoria.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Elmas, Mertens, Insigne. Allenatore: Spalletti.

SPARTAK MOSCA-NAPOLI: DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING

Spartak Mosca-Napoli sarà trasmessa in diretta tv da Sky: i canali su cui poter guardare la partita saranno Sky Sport Uno e Sky Sport. Il match sarà visibile anche in diretta streaming su DAZN: per chi è abbonato occorrerà scaricare l'app di DAZN su smart tv compatibili, smartphone, tablet, console Playstation 4, PS 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o utilizzando i dispositivi Amazon Fire Stick o Google Chromecast. Inoltre, per guardare la partita dal PC sarà possibile collegarsi al sito di DAZN e selezionare la finestra dell'evento. Spartak Mosca-Napoli in streaming verrà trasmessa anche su Sky Go, il servizio offerto da Sky ai propri abbonati accessibile scaricando l'app su computer, telefoni cellulari e tablet.

LE STATISTICHE

Lo Spartak Mosca è imbattuto in tutti e tre gli incontri europei contro il Napoli, pareggiando due volte nel 1990-91 e vincendo 3-2 in gara in questa stagione di UEFA Europa League. Le ultime due trasferte europee del Napoli in Russia si sono concluse senza reti; Il Napoli ha perso solo due delle ultime 19 partite della fase a gironi di Europa League in casa, anche se uno di questi incontri era contro lo Spartak Mosca, nella seconda giornata del girone. L'unica squadra a battere il Napoli in casa e fuori di Europa League è stato il PSV nel 2012-13.

