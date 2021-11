GRUPPO C

LEICESTER-SPARTAK MOSCA 1-1 (51' Moses, 58' Amartey)

Il Leicester viene fermato in casa dai russi dello Spartak. Inglesi vicini al vantaggio nel primo tempo con Soumarè fermato solo dall'incrocio dei pali. In apertura di ripresa ci pensa l'ex Inter Moses a gelare il pubblico di casa con un preciso colpo di testa. Il pareggio è comunque immediato e viene firmato da Amartey in mischia. Vardy ha la possibilità di dare i 3 punti ai suoi dal dischetto, ma calcia centrale e si vede parato il tiro da Selikhov. Classifica cortissima in questo gruppo C: Napoli 7, Legia 6, Leicester 5, Spartak 4.

GRUPPO D

ANVERSA-FENERBAHCE 0-3

Vittoria in scioltezza dei turchi sul campo dell'Anversa. 3-0 costruito tutto nella prima mezz'ora di gioco e Fenerbahce a -1 dal secondo posto dell'Olympiakos in un gruppo dominato dall'Eintracht.

GRUPPO F

STELLA ROSSA-MIDTJYLLAND 0-1

BRAGA-LUDOGORETS 4-2

Partita subito in salita per la Stella Rossa, rimasta in 10 dopo appena 12 minuti. Giornata storta per i serbi colpiti nella ripresa da un autogol di Kanga che regala 3 punti d'oro ai danesi del Midtjylland. Il Braga vola in testa al girone grazie al convincente 4-2 rifilato ai bulgari del Ludogorets. In gol anche l'ex Genoa Iuri Medeiros.

GRUPPO G

FERENCVAROS-CELTIC 2-3

LEVERKUSEN-BETIS 4-0 (42',52' Diaby, 86' Wirtz, 90' Amiri)

Il Celtic soffre, ma passa in Ungheria e rimane in corsa per la qualificazione. Un punto di ritardo dagli spagnoli del Betis travolti completamente dal Bayer Leverkusen: doppietta di Diaby a cavallo dei due tempi, risultato arrotondato nel finale. Tedeschi primi in classifica.

GRUPPO H

DINAMO ZAGABRIA-RAPID VIENNA 3-1 (12' Petkovic, 34' Andric, 83' Sutalo; 8' Krasmullner)

L'ex Bologna Bruno Petkovic lancia i croati contro il Rapid. Vittoria di rimonta per la Dinamo, andata in svantaggio in apertura per il gol di Krasmullner. La squadra di Zagabria scavalca al secondo posto il Genk e vede a 4 punti di distanza il West Ham.

