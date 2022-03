Giochiamo contro una squadra che ha partecipato alla Champions League, faremo le prove per cercare di vedere qual è il nostro valore". Con queste parole, pronunciate nel corso della conferenza stampa della vigilia, il tecnico dell'Atalanta Dopo l'ultima sosta abbiamo avuto una serie di partite difficili, qualche problema col covid e con gli infortuni - precisa l'allenatore della Dea -. Tutte queste cose hanno determinato questo periodo, non c'è stata continuità. Ora c'è una nuova fase dove speriamo di fare meglio". ". Con queste parole, pronunciate nel corso della conferenza stampa della vigilia, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini sottolinea l'importanza del match contro il Bayer Leverkusen in programma giovedì 10 marzo al Gewiss Stadium e valido per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. "- precisa l'allenatore della Dea -.".

Sulla sconfitta con la Roma

"Non si può sempre spiegare tutto. La prestazione non è stata negativa, ma spesso viene giudicato più il risultato. Le gare di campionato sono equilibrate, basta poco per spostare questo equilibrio. È andata così, non possiamo fermarci. C'è molta carne al fuoco, possiamo ancora giocare partite di valore, ora si giocherà con grande frequenza".

Su Zapata

"Siamo pronti per giocarci il finale di stagione. Zapata è fuori, ma è uno solo, non è un'intera squadra, non credo che abbia grandi possibilità per recuperare in tempi utili".

Sul possibile arrivo di Fernando dallo Shakhtar Donetsk

"Adesso si è aperta questa finestra di mercato, ma il mercato deve essere fatto quando va fatto, a giugno e a gennaio".

Sul possibile turnover

"A ogni gara ci facciamo delle domande, cercheremo di capire come muoverci ma senza snaturare la formazione".

Su Muriel

"Per me non esiste un problema Muriel, è sempre un ragazzo positivo. A volte fa il suo ruolo bene, a volte meno bene. Ma è davvero un ragazzo positivo".

