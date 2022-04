Calcio

Gasperini dopo Atalanta-Lipsia: "Il rigore? Sui falli di mano c'è confusione assoluta"

EUROPA LEAGUE - Il tecnico dell'Atalanta parla in conferenza stampa dopo il ko contro il Lipsia al Gewiss Stadium e recrimina per il rigore non concesso sullo 0-1: "Sui falli di mano c'è confusione. Lo stesso arbitro, in 30 secondi, valuta più grave il primo episodio rispetto al secondo che è molto più netto".

00:00:31, un' ora fa