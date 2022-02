". Ai microfoni di Sky, alla vigilia della trasferta di Atene contro l'Olympiacos per il ritorno degli spareggi di Europa League, Gian Piero Gasperini non usa giri di parole per scagliarsi contro il VAR. Evidentemente in casa Dea non è ancora sbollita la rabbia per l'annullamento del gol di Malinovskyi domenica durante Fiorentina-Atalanta sul punteggio di 1-0 per i viola . Un episodio che aveva portato all'espulsione dello stesso Gasperini, rimasto poi in silenzio stampa a fine partita.