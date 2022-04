Calcio

Gasperini su Atalanta-Lipsia: "La semifinale un traguardo che rimarrebbe scritto e ricordato"

EUROPA LEAGUE - Il tecnico dell'Atalanta parla in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Lipsia valido per il ritorno dei quarti di finale: "Due anni fa eravamo a un minuto dalla semifinale di Champions, quello è stato il momento più in alto in Europa che abbiamo raggiunto. Ma se arriveremo in semifinale raggiungeremo un obiettivo che rimarrà scritto. E ricordato".

00:00:46, un' ora fa