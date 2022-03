Calcio

Gasperini su Malinovskyi: "Il calcio può regalargli un sorriso. Situazione pesantissima"

EUROPA LEAGUE - Il tecnico dell'Atalanta parla dell'ucraino in conferenza stampa al termine della sfida contro il Bayer Leverkusen: "Per lui è una situazione pesantissima, non stacca mai ed è sempre al telefono. Vuole avere notizie e si attiva per chiedere aiuti in ogni modo. Anch'io trovo questa situazione molto più pesante del Covid".

