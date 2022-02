Calcio

Gasperini verso Atalanta-Olympiacos: ""Vincere l'Europa League non può essere un nostro obiettivo"

EUROPA LEAGUE - Il tecnico dell'Atalanta parla in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Olympiacos valido per l'andata degli spareggi: "Incontriamo una squadra che è prima nel suo campionato, vogliamo misurarci per capire il nostro livello, ma non possiamo avere come obiettivo la vittoria dell'Europa League. Giocare 3 anni in Champions ha abituato tutti un po' troppo bene".

00:01:48, 15 minuti fa