Zapata sta recuperando bene, ci auguriamo che il suo rientro sia vicino. Vedremo ad aprile, speriamo sia plausibile. Dovrà superare degli step di gioco, ora si sta allenando bene individualmente e in palestra, poi si vedrà. Nell'ultimo mese e mezzo speriamo di averlo". Il tecnico dell'Atalanta, "I vantaggi sono molto superiori agli svantaggi che puoi avere. Speriamo fortemente di passare il turno, puntiamo a giocare al massimo", sottolinea. ". Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini , parla così dell'attaccante colombiano alla vigilia della trasferta sul campo del Bayer Leverkusen in un match che mette in palio la qualificazione ai quarti di finale di Europa League. La Dea parte dal successo per 3-2 dell'andata a Bergamo e Gasperini ribadisce l'importanza di proseguire il cammino europeo:", sottolinea.

Sul rendimento di Malinovskyi

"Ruslan ha fatto una stagione davvero importante, questa è stata un po' più travagliata forse per qualche infortunio all'inizio. Adesso ha dei momenti in cui è nella situazione migliore, diventa determinante. Quando riesce a ripulire il suo gioco, con il tiro che ha, diventa importante. Noi ci auguriamo che in questo finale sia al meglio, ne abbiamo bisogno".

Sul Bayer Leverkusen

"L'ho visto giocare con due attaccanti, con tre difensori, è una squadra preparata e molto duttile. Per noi sarà importante reggere la loro capacità offensiva che, come abbiamo visto a Bergamo, è di qualità. Speriamo che la partita ripercorra il cliché dell'andata, a noi andrebbe bene. Ha perso due giovani molto forti e interessanti. Senza ipocrisia, sono molto dispiaciuto per l'infortunio di Wirtz. Anche quello di Frimpong, ma è meno importante. Per Wirtz è un infortunio grave, per un ragazzo giovane e che abbiamo potuto apprezzare come un ottimo talento. Quando questi giocatori hanno questo tipo di infortuni rimangono fuori dei mesi. È una cosa brutta".

Sul dualismo Musso-Sportiello

"Questo è un fatto che avete inventato voi nei giorni scorsi per avere fatto giocare una partita a Sportiello. Lo pensate voi e riguarda la vostra sfera".

Gasperini: "Zapata? Manca solo lui, non faremo mercato in Ucraina"

