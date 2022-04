Calcio

Gasperini: "Vincere l'Europa League? Non sentiamo obblighi ma se battiamo il Lipsia"

EUROPA LEAGUE - Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, risponde così a chi gli chiede se, vista la distanza dal 4° posto, l'obiettivo della sua squadra diventa provare a vincere l'Europa League: "Una squadra di Serie A non alza sto trofeo dal 1999, non avvertiamo ancora l'esigenza di doverla vincere. L'obiettivo è provare a passare il turno, faremmo una cosa che in pochi hanno fatto".

00:01:49, un' ora fa